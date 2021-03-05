Назван простой способ продлить жизнь на три года, тратя 15 минут в день

Одним из факторов, влияющим на продолжительность жизни человека является физическая активность. Ученые из Гарвардского университета в ходе исследования выяснили, что, занимаясь физическими упражнениями по 15 минут в день можно продлить жизнь на три года.

Специалисты доказали, что активный образ жизни способен замедлить процессы старения организма. Достаточно лишь 15 минут в день заниматься физической активностью (бег, быстрая ходьба, танцы, плавание, езда на велосипеде, отжимания, подъем по лестнице, игра в теннис или даже работа с газонокосилкой и мойка машины).

Свои выводы ученые сделали исходя из результатов исследования, которое длилось 8 лет. Они показали, что физическая активность способна на 14% снизить смертность от всех причин.

Кардиолог Дэниел Форман отметил, что ежедневная активность существенно снижает риск возникновения инфаркта, сердечной недостаточности и других проблем. По его словам, человек не только чувствует себя лучше, но и лучше функционирует.

Результаты исследования, в которых говорится, что физические упражнения продлевают жизнь на три года, подтвердил и доктор Дэвид Хупин. Вместе с группой экспертов он выяснил, что 15 минут спорта в день действительно улучшают здоровье, снижая рис появления многих заболеваний.

Источник: Новости Ю

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