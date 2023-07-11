Небезпечні комахи, що активізуються влітку

Комахи можуть бути не тільки набридливими, а й небезпечними. Влітку нас всюди чекають мухи, кліщі та комарі. А укус комара не такий необразливий, як заведено вважати. В Україні у 2023 році зафіксовано кілька випадків зараження дирофіляріозом, не спить і хвороба Лайма. Тому в літній період потрібно бути максимально уважними та всіляко захищатися від комах.

Захист, звичайно, коштує грошей, але лікування більшості захворювань обходиться в рази дешевше. Тому якщо ви прямо зараз розмірковуєте про те, чи зіграти у казино на гривні, чи купити захист від комарів та кліщів — вибір очевидний. Спершу безпека, а потім розваги.

Що переносять кліщі

Ці невеликі членистоногі давно здобули славу найнебезпечніших тварин у наших широтах:

кліщі можуть атакувати практично непомітно;

їх дуже складно правильно прибрати;

захворювання, які переносять кліщі, можуть протікати приховано тривалий час.

Найнебезпечнішими інфекціями, які переносять кліщі, є:

хвороба лайма, яка залишається в організмі людини на багато років і може викликати захворювання шкіри, суглобів, нервові ураження;

кліщовий енцефаліт. Найнебезпечніше захворювання, яке може призвести до запалення головного та спинного мозку.

Щоб захиститися від укусів, варто уникати прогулянок високою травою, під кущами. Після кожного виходу надвір необхідно уважно оглядати речі, шкіру. Від моменту коли кліщ причепився на людину, до моменту укусу може пройти кілька годин. Тому своєчасний огляд є основним засобом профілактики. Обов'язково профілактувати кліщів у тварин, які відвідують вулицю. Для собак та котів є спеціальні нашийники, краплі, таблетки, які захищають їх від укусів.

Чим небезпечні комарі

Комарі можуть переносити хворобу, яка називається дирофіляріозом. Зараження відбувається, коли заражений комар, що вкусив, передає личинки глистів у тканини шкіри. Ці личинки можуть розвиватися і стати дорослими глистами. Дирофіляріоз викликається нематодами (круглими глистами) роду Dirofilaria, особливо Dirofilaria immitis. Заразитися дирофіляріоз можуть не тільки люди, але також собаки і кішки. Тому захист потрібний усім членам сім'ї, включаючи вихованців. У людини дирофіляріоз може викликати різні неприємні симптоми:

запалення та набряклість шкіри;

утворення рухливих вузлів під шкірою;

свербіж і біль у ділянці укусу.

Якщо вчасно не звернутися до лікаря, можливе ураження внутрішніх органів нематодами. Щоб уникнути небезпеки, необхідно:

використовувати репеленти;

носити щільний одяг, особливо у періоди, коли комарі активні;

встановлювати москітні сітки на вікнах та двері.

Якщо є підозра на дирофіляріоз, рекомендується звернутися до медичного фахівця для діагностики та лікування.

Чим небезпечні набридливі мухи

Ці комахи можуть бути носіями різних мікроорганізмів. Вони переносять бактерії, віруси та паразити, які можуть викликати кишкові інфекції. Зараження найчастіше відбувається через харчові продукти чи поверхні, де сидять мухи. Москітні сітки чудово допомагають не допустити в будинок мух. Також у літній період можна розвішувати спеціальні пастки для комах. Якщо продукти стоять на відкритому просторі, наприклад під час пікніку, необхідно ще раз вимити їх перед вживанням.