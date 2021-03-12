Неиспользованные дозы после медиков: чиновники призывают подавать заявки публичным деятелям Харьковщины на вакцинацию от COVID-19

Эпидситуация на Харьковщине ухудшается с каждым днем - растет количество новых больных и тех, кто нуждается в госпитализации.

Сегодня же в регионе антирекорд по смертности - за сутки от осложнений болезни умерли 19 пациентов.

По словам заместителя председателя ХОГА Михаила Черняка, по состоянию на утро заболеваемость коронавирусной болезнью в области выросла на 18%, и хотя сейчас Харьковщина продолжает находиться в «желтой» зоне карантина - риск вспышки болезни существенный.

Михаил Черняк, зам. главы ХОГА по вопросам здравоохранения

Є певні ризики і виклики на сьогоднішній день, і тому ми готуємось і готові до того, щоб розгортати додаткові, якщо це потребує, і ліжка, і все інше. Більш того - хочу зазначити, що на сьогоднішній день всі ліжка, які сьогодні визначені під «ковід», - вони всі забезпечені киснем, будь то концентратори кислороду. І сьогодні вони заповнені, ну, менше ніж наполовину.

Между тем с вакцинацией тоже все не так гладко.

По словам Черняка, сейчас провакцинированы более тысячи медицинских работников. Спрос невелик, поэтому чтобы, как говорится, вакцина не пропадала зря - согласно приказу Министерства здравоохранения Украины, отныне можно проводить прививки не только медработникам, но и привлекать общественных и публичных деятелей.

Чтобы присоединиться к процессу вакцинации, необходимо написать письмо в Департамент здравоохранения Харьковской ОГА с просьбой включения в резерв.

Заявку можно отправить на электронный адрес облздрава, указав там свои контактные данные, номер телефона и название организации, где работаете или род деятельности.

Данные заявки передадут мобильным бригадам, и в случае, если к концу дня после прививки медиков будут оставаться неиспользованные дозы - желающих, говорят в ОГА, пригласят на прививку.

Игорь Волченко, зам. директора Департамента здравоохранения ХОГА

Якщо хтось запізнюється з плану або по якимось причинам не хватає людей, запрошуються люди зі списку. Це категорії: активні громадські діячі, публічні особи, актори, журналісти, відомі блогери.

Игорь Волченко уже таким образом подал пример накануне. После вакцинации чиновник уверяет, что чувствует себя хорошо. Подобных заявок, говорит Волченко, в Департамент здравоохранения поступило уже около двух десятков.





Агентство Телевидения Новости