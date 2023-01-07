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«Неопалимі»: в Україні безплатно лікуватимуть опіки та рубці, отримані через військові дії

«Неопалимі»: в Україні безплатно лікуватимуть опіки та рубці, отримані через військові дії

Скористатися медичними процедурами естетичного напрямку безкоштовно зможуть військові, добровольці, волонтери, цивільні та діти, повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

- Це необхідно, щоб відновити функцію ураженої частини тіла. Щоб людина могла повернутися до повноцінного життя, не переживати через отримані ушкодження, – пояснив перший заступник міністра охорони здоров‘я Комаріда.

Аби отримати допомогу від проєкту «Неопалимі», потрібно мати підтвердження від лікаря абовійськово-медичної комісії про отримання непобутової травми.

Після цього – звернутися до команди «Неопалимі» в Instagram (https://www.instagram.com/neopalymi/), на сайті (http://neopalymi.in.ua/), заповнивши реєстраційну форму (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSILRoLr1Yia8sEhRRsIRLYvNCwmC2bygccM0zx_u88S8ubw/viewform.)або за телефоном (066) 906-06-14.

Кількість процедур лікування варіюється від тяжкості ушкоджень, але в середньому потрібно від 3 до 12. На лікування зможуть брати близько 200 пацієнтів щомісяця.

Команда проєкту вже налагодила співпрацю з 12 клініками.

Джерело: https://t.me/spravdi/23623

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