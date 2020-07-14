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Невролог пояснила, как правильно определить повышение внутричерепного давления

Невролог пояснила, как правильно определить повышение внутричерепного давления

Диагноз о повышении внутричерепного давления может быть поставлен неверно – прежде всего, чтобы правильно определить патологию, нужно обследоваться у окулиста, пояснила в сетевом блоге врач-невролог Анна Лацинова.

По словам медика, повышенное внутричерепное давление «не имеет ничего общего» с описаниями гидроцефалий на МРТ, которые порой оцениваются как его показательный симптом. Невролог убеждена: правильно определить аномалию помогает не проведение томографии, а поход к окулисту.

«Первый вопрос, который я задаю пациенту, получившему диагноз ВЧД: консультирован ли он офтальмологом», — сообщила Лацинова.

Специалист пояснила, что в случае повышении давления головной мозг, находящийся в закрытом пространстве черепной коробки, начинает буквально «выдавливаться» – первым делом, в область орбиты. При этом происходит сдавливание, деформация зрительного нерва.

«Отек дисков зрительных нервов – это самый достоверный способ заподозрить повышение внутричерепного давления», — поделилась невролог.

По результатам консультации у врача-офтальмолога проводится уже дальнейшее детальное обследование.

Медик добавила, что с развитием ВЧД часто связывают стойкие головные боли распирающего характера, что не всегда правильно. Диагноз «повышенное внутричерепное давление» действительно существует, однако на самом деле данное нарушение встречается редко, подчеркнула специалист.
Источник:  Новости Ю

 

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