Низкое расположение плаценты: особенности клиники и лечения

После зачатия ребенок растет и развивается на протяжении 12 недель во многом благодаря хориону, с которого постепенно начинает формироваться плацента — важный орган для внутриутробной жизни малыша. Он представляет собой небольшой мир, который греет, питает, защищает ребенка, «убирает» ненужные вещества и так до момента родов. Поэтому проблемы с плацентой — это непосредственные проблемы у плода.

Низкая плацентация — одно из заболеваний, которое нередко определяется у беременных. На ее развитие указывает недостаточное расстояние от плодного места к внутреннему зеву матки. В норме оно составляет 6 – 7 см и более, тогда как при низко расположенной плаценте это расстояние составляет 5,5 – 6 см. В таких случаях говорят о низкой плацентации, которая развивается по определенным причинам. Подробнее об этом можно прочитать по ссылке: https://feskov.ua/services/beremennost/nizkaya-platsentatsiya.

Факторы, способствующие развитию низкой плацентации

Закрепление эмбриона в нижней части матки в первую очередь может происходить из-за инфекции половых путей, которая находилась в активной фазе развития во время наступления зачатия или уже развивающейся беременности. Именно поэтому женщинам рекомендуют в первые 3 – 4 месяца воздерживаться от половых контактов и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Другие причины развития низкой плацентации:

наличие в анамнезе абортов, удаления миомы матки, выскабливания полости матки и других хирургических вмешательств;

частые беременности или многоплодная беременность;

нарушение развития матки в виде седловидной, двурогой, гипоплазийной и пр.

Также гинекологи отмечают, что у женщин после 35 лет повышается риск низкого прикрепления плодного места, как при первой, так и повторных беременностях.

Признаки болезни

Низкая плацентация считается более легкой формой, чем предлежание плаценты, поэтому чаще всего нарушение никак не проявляется. Но под действием внешних факторов, особенно при усиленной физической или эмоциональной нагрузке, могут возникнуть кровянистые выделения из половых путей. Они могут быть однократными или периодическими, в сложных случаях сопровождаются тянущейся болью в пояснице или внизу живота.

Важно понимать, что игнорирование признаков болезни может привести к осложнениям, как со стороны ребенка, так и женщины. От неправильного размещения плаценты больше, конечно, страдает ребенок. В основном из-за развития позднего гестоза, недостаточного поступления питательных веществ и кислорода, скачков артериального давления и пр.

Какие исследования используют?

В первую очередь при подозрении низкой плацентации назначают ультразвуковое исследование. Этот безопасный и широко доступный на сегодня метод позволяет с высокой точностью определить расположение плаценты, расстояние между ее нижней частью и внутренним зевом матки.

При необходимости обычное УЗИ дополняется трансвагинальным сканированием. В ходе исследования определяется нижний край плаценты, изображение сохраняется в сагиттальном виде. Далее врач измеряет расстояние от края плаценты до внутреннего зева, которое должно составлять те же 6 – 7 см.

Лечение низкой плацентации

Ситуация с расположением плаценты к концу беременности может несколько улучшиться самостоятельным образом. Матка увеличивается, и плацента немного смещается вверх. Несмотря на это врач может порекомендовать:

уменьшить сексуальную активность;

придерживаться эмоционального и физического покоя;

не принимать горячую ванну и не посещать сауну;

реже бывать в душных, людных помещениях.

Из лекарств могут быть назначены спазмолитики, противоанемические препараты, бета-миметики, магния сульфат. Подобное лечение чаще проводится в стационаре. При благополучном ведении беременности до положенного срока возможно естественное родоразрешение.