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Інновації для здоров’я нації: новітні технології у шкільному харчуванні

Інновації для здоров’я нації: новітні технології у шкільному харчуванні

Кабінет міністрів затвердив стратегію реформування системи шкільного харчування на 2023-2027 роки.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Міністерства освіти та науки, пише Економічна правда.

«Ухвалення цього документа є одним із найважливіших кроків у процесі зміни та переформатування системи організації харчування в закладах освіти та забезпечення дітей якісною та поживною їжею», – повідомляє Міносвіти.

Зокрема, йдеться про чотири стратегічні цілі реформи: 

достатність фінансового ресурсу в замовників для закупівель харчових продуктів або послуг з організації харчування; відновлення та модернізація харчоблоків закладів освіти з використанням новітніх технологічних процесів, покращення показників енергоефективності; забезпечення органів місцевого самоврядування та закладів освіти достатнім штатом кваліфікованих працівників, які якісно та безпечно організовують харчування та сприяють формуванню в учнів здорових харчових звичок; свідомий вибір українцями здорового харчування.

«Стратегічна мета реалізації чотирьох цілей реформи – забезпечити різноманітне, збалансоване та якісне харчування в закладах освіти, сприяючи соціальному захисту вразливих груп населення та формуючи навички здорового харчування серед дітей і дорослих», – наголосили у відомстві.

Агентство Телевидения Новости

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