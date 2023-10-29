Норвегія готова допомогти у лікуванні українських бійців

Про готовність Норвегії у лікуванні та реабілітації українських військовослужбовців йшлося під час зустрічі у Вільнюсі очільника МВС України Ігоря Клименка та держсекретаря Міністерства юстиції та громадської безпеки Королівства Норвегія Евена Еріксона, повідомляє пресслужба МВС.

«Пан Еріксон запевнив, що норвезькі госпіталі відкриті для допомоги українських воїнів. А наші шпиталі можуть розраховувати на нове сучасне оснащення від колег з Норвегії», – йдеться у повідомленні МВС.

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