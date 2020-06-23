Нюансы ЭКО: как бесплодные пары могут стать родителями

Все чаще бесплодные пары в попытке зачать и родить ребенка обращаются к вспомогательным репродуктивным технологиям (ВРТ). Этим термином называют медицинские манипуляции со спермой и яйцеклетками, цель которых — беременность. Еще их называют искусственным оплодотворением, зачатием в пробирке или ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение), что не совсем верно, потому что все это лишь один из вариантов ВРТ.

Что нужно знать о вспомогательных репродуктивных технологиях

Ни одна из методик ВРТ не гарантирует 100% наступления беременности. Успешными оказываются, в зависимости от ряда факторов (вида бесплодия, возраста женщины, правильности подобранного метода и т. д.), от 8 до 48% попыток. В результате применения ВРТ возрастают шансы на многоплодную беременность. Существующая статистика говорит о том, что подавляющее большинство из более 7 миллионов детей «из пробирки» не имеют никаких врожденных аномалий развития.

Популярные варианты ВРТ

Каждый из методов имеет показания и противопоказания, но правильно подобранный способ обеспечивает максимум шансов на успешный результат.

Экстракорпоральное оплодотворение

Применяется при трубном бесплодии, эндометриозе, бесплодии неустановленной этиологии, а также при обнаружении антиспермальных антител и олигоспермии.

Суть ЭКО в следующем: путем контролируемой гормональной стимуляции яичников добиваются созревания в одном цикле нескольких яйцеклеток, которые извлекают и помещают в пробирку, добавляя туда же улучшенную (очищенную и более концентрированную) сперму партнера. Через определенное время один или несколько образовавшихся эмбрионов подсаживают в матку.

Интрацитоплазматическая инъекция спермы (ИЦИС)

Применяется при нарушении функций сперматозоидов, а также если предыдущие попытки оказались безуспешными, и шанс на успех последующих минимален.

ИЦИС схожа с ЭКО, разница лишь в способе оплодотворения. При ЭКО в лабораторную посуду к яйцеклеткам добавляют сперму, а сперматозоиды уже действуют самостоятельно. При ИЦИС лучшие сперматозоиды, тщательно отобранные из эякулята, с помощью специальной полой микроиглы под микроскопом инъецируют в яйцеклетки — один сперматозоид на одну яйцеклетку.

Считается, что это повышает шансы на беременность. Действительно, метод дает возможность добиться оплодотворения в тех случаях, когда сперматозоид не способен сделать это самостоятельно, но это не означает непременного наступления беременности, ведь эмбриону еще необходимо внедриться в стенку матки и развиваться там.

Перенос гамет в маточные трубы (ПГМТ)

Применяется при необъяснимом бесплодии и нормально функционирующих маточных трубах. Отличие от ЭКО в том, что подготовленную сперму и несколько яйцеклеток доставляют в дистальный отдел маточной трубы, так как именно в трубах происходит оплодотворение в естественных условиях.

Используются и другие ВРТ, которые обычно представляют собой несколько видоизмененные варианты перечисленных выше или их комбинацию. Когда у пары отсутствуют способные к оплодотворению яйцеклетки или сперматозоиды, привлекают донорские. Если женщина не способна выносить ребенка, прибегают к суррогатному материнству.