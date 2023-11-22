Отруйні мандарини з Єгипту потрапили в Україну

Мандарини, оброблені небезпечним для людини пестицидом диметоатом, дійсно завезли до України.

Про це повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) надійшло повідомлення, що в Україну потрапили отруйні фрукти.

Виявлено диметоат в мандаринах з Єгипту, що експортувались з Греції (експортер: DROSERO TRADE S.M. P.C., Giannitsa).

«Через систему швидкого оповіщення для харчових продуктів та кормів (RASFF) надійшло повідомлення від 20 листопада 2023 року № 2023.8018 стосовно виявлення диметоату в мандаринах з Єгипту, що експортувались з Греції (експортер: DROSERO TRADE S.M. P.C., Giannitsa) до України (отримувач: ТОВ «Фудком», вул. Залізничне шосе 57, Київ, 01014; місце доставки: село Мартусівка, Бориспільський р-н., Київська обл.)», — йдеться в повідомленні.

У разі виявлення вказаного вантажу в обігу оператори ринку зобов’язані звернутись до структурних підрозділів Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області, на території яких зареєстрована потужність, або безпосередньо до Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

Диметоат — це інсектицид, що використовують для боротьби зі шкідниками в сільському господарстві та в інших галузях, дуже небезпечний для людини.

Отрута швидко проникає в організм під час потрапляння на шкіру та в очі.

Фахівці застерігають, що в разі потрапляння пестициду навіть на одяг, слід негайно зняти його і змити сліди речовини з одягу та поверхні шкіри водою та звернутися до лікарні.

Агентство Телевидения Новости