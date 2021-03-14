Пандемия COVID-19: какие штаммы вируса считаются самыми опасными и почему

В мире постоянно регистрируют новые разновидности коронавируса. Большинство из них не делают его более агрессивным. Но есть три, которые не на шутку беспокоят ученых всего мира.

Это – британский, бразильский и южноафриканский разновидности заболевания.

Британский. Известно, что этот штамм втрое заразнее, имеет высокую смертность и короткий инкубационный период — до трех дней. Эта разновидность обнаружили уже в более сотни стран мира. Неделю назад первые два случая зафиксировали в Украине.

Бразильский. Есть зафиксированные случаи, когда его подтверждали у тех, кто уже выздоровел. Медики предполагают — он может вызвать повторное заражение. Все из-за устойчивости к уже приобретенным антителам.

Аналогично может повторно заражать еще один штамм вируса — южноафриканский. В отличие от многих других, он гораздо легче проникает в клетку и крепче там держится. Наряду с карантином вакцинация — единственный путь остановить вирус. Соединенные Штаты на данный момент - лидер в этом процессе. Там уже привили 90 млн человек.

Агентство Телевидения Новости