Здоровье
Перейти к списку новостей
20.06.2020 15:30
Просмотров: 345

Пандемия ускоряется - ВОЗ

Пандемия ускоряется - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что пандемия COVID-19 снова набирает обороты. Об этом на брифинге заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

«Пандемия ускоряется… Мир перешел к новой и опасной фазе. Вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертелен, и большинство людей все еще восприимчивы к нему», - отметил он.

По состоянию на утро 19 июня в мире зарегистрировано 8 464 739 случаев инфицирования. В тройке лидеров США (2 189 056), Бразилия (978 142), Россия (560 321). 453 290 больных умерли.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 