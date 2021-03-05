Парамедик рассказала, как остановить кровотечение из носа

Австралийский парамедик настоятельно не советует родителям запрокидывать голову ребенка назад, если у него начнутся носовые кровотечения. Она поведала о более надежном способе справиться с этой проблемой.

Когда у ребёнка идет носом кровь, родители часто пытаются как можно скорее опрокинуть ему голову назад. Однако парамедик Никки из Австралии считает, что этот совет вреден для здоровья. Воспитывающая двух детей женщина заявила, что если у малыша идет носом кровь, то зажимать ноздри пальцами и запрокидывать ему голову нельзя, поскольку в этом случае кровь будет не вытекать наружу, а отправляться внутрь. Значит, она способна попасть в желудок и лёгкие. Из-за этого у ребёнка может начаться рвота кровью.

Вместо этого специалист советует слегка зажать нос и наклонить голову немного вперёд, оставив в этой позе до тех пор, пока кровь не перестанет идти. На своей странице в интернете женщина даже выложила подробное видео о том, как это делать, которое собрало за короткий срок более трех тысяч лайков и благодарных комментариев от родителей.

Многие из них их были шокированы и признались, что всю свою жизнь неправильно останавливали носовое кровотечение. Привычка запрокидывать голову назад приводит к тому, что кровь попадает в горло, где человек может ощутить ее вкус. А это запоминается очень надолго, и подобное воспоминание нельзя назвать приятным.

Источник: Новости Ю

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