Підтримка організму у зимовий період

Взимку наш імунітет послаблюється, а захисні сили організму виснажуються під впливом багатьох стресових факторів. Нестача сонячного світла, перепади температури, вірусні інфекції — все це вкрай негативно відбивається на нашому здоров'ї. Компенсувати вплив згубних чинників в зимовий період може допомогти вживання вітамінів1. Комплекс Супрадин* Імуно Форте заповнює дефіцит мікроелементів в організмі, сприяє підвищенню імунітету та здатності протистояти вірусам у дорослих та дітей.

Важливість підтримки імунітету взимку

Вірусні інфекції, активність яких підвищується у зимовий період – головна небезпека для імунної системи. Основною причиною ГРВІ у холодну пору року є дефіцит вітамінів у раціоні. Сезонний авітаміноз негативно впливає на імунітет людини, послаблюючи захисні функції організму2:

уповільнюється процес відновлення клітин;

погіршується стан шкіри, волосся, нігтів,

страждає серцево-судинна, репродуктивна та нервова системи;

відчуття розбитості стає постійним супутником.

Тривала нестача вітамінів веде спочатку до зниження працездатності, потім до погіршення здоров'я, а у найважчих випадках може стати причиною інвалідності.

Вітаміни та мінерали виконують безліч важливих функцій в організмі: регулюють обмінні процеси,

сприяють нормальному зростанню клітин,

беруть участь у синтезі гормонів,

підтримують імунітет,

захищають організм від впливу несприятливих факторів та вірусних захворювань.

Що підіймає імунітет в зимовий період?

Важливо підтримувати захисні сили організму протягом всього року, тому велику роль відіграє профілактика зниження імунітету. Живлення імунної системи людини відбувається шляхом дотримання таких заходів3:

здоровий спосіб життя;

достатня фізична активність;

відмова від шкідливих звичок, які ускладнюють засвоюваність вітамінів та мінералів;

побудова збалансованого раціону, вживання органічних продуктів з високим вмістом вітамінів А, В6, С, Е и D.

Важливою мірою для збільшення імунітету взимку є вживання вітамінно-мінеральних комплексів для поповнення запасу необхідних мікроелементів. Спеціальних «зимових» вітамінів не існує, але є кілька речовин, яких ми особливо потребуємо в холодну пору року. Всі вони добре поєднуються у складі комплексу Супрадин® Імуно Форте у формі саше4:

ехінацея — незамінна для підвищення опору організму до застуди та загального зміцнення імунної системи;

прополіс — протизапальний та антимікробний компонент;

вітамін С — природний антиоксидант;

цинк — бере участь у поновленні та діленні клітин.

Рекомендується вживати препарат курсом не менш як місяць, але перед початком прийому бажано отримати консультацію лікаря щодо дозування.

