Pfizer уклав мільярдний контракт зі США на виготовлення нових COVID-вакцин

Компанія Pfizer Inc., а також її партнер BioNTech заявили про укладення контракту з урядом США на $3,2 мільярда, який передбачає виготовлення 105 мільйонів нових доз вакцини проти COVID-19 впродовж ближчих двох місяців.

Про це йдеться в повідомленні Reuters, оприлюдненому в середу, передає Укрінформ.

«Угода включає поставки оновленої вакцини, адаптованої до варіанту «Омікрон», яка все ще очікує дозволу регуляторів»,- зазначається в публікації.

Середня ціна за дозу в новій угоді становить понад $30, що суттєво більше за попередню вартість, яка становила $19,50 за дозу. При цьому зазначається, що деякі вакцини для дорослих поставлятимуться в однодозових флаконах. Це є дещо дорожчим для виробництва, однак зменшує розхід невикористаних уколів, які раніше залишалися у більших відкритих ампулах.

Як повідомляє в останніх статистичних даних Університет медицини імені Джона Гопкінса, станом на 30 червня кількість нових захворювань на COVID-19 продовжує залишатися на високому рівні – до понад 960 тисяч нових випадків на день. Натомість зазначається, що люди, щеплені вакциною від COVID-19 найчастіше переносять захворювання в легших формах.

Источник: ukrinform.ua

Новости портала «Весь Харьков»