Планування вагітності
Плануючи вагітність жінки змінюють свій спосіб життя, намагаються дотримуватися принципів правильного харчування і турбуються про власне здоров’я. Лікарі в цей період рекомендують почати додатково вживати спеціальні засоби, які містять вітаміни та мінерали. Елевіт-комплекс* — прекрасний вибір в цьому випадку.
Що необхідно зробити перед настанням вагітності?
Планування вагітності не менш відповідальний процес, чим безпосередньо виношування дитини. Щоб попередити можливі ризики, дотримуйтесь наступних рекомендацій:
- Відмова від шкідливих звичок. Це стосується алкоголю, куріння в будь-яких проявах.
- Контроль ваги. При наявності ожиріння під контролем лікаря перед настанням вагітності варто скинути декілька кілограмів1.
- Правильне і збалансоване харчування. В раціон жінки потрібно включати різноманітні продукти тваринного і рослинного походження.
- Контроль хронічних захворювань. За наявності таких потрібно звернутися до відповідних фахівців, щоб пройти обстеження і здати аналізи. Лікування назначають з урахуванням того, що вже настала вагітність.
Аналогічна підготовка необхідна і чоловікам. Особливо це стосується контролю харчування і шкідливих звичок.
Які вітаміни необхідно додатково вживати?
Перелік необхідних речовин, які мають бути у вітамінах:
- Фолієва кислота. Впливає на формування плаценти та нервової трубки плоду.
- Вітамін Е. Позитивно впливає на роботу яєчників і всієї репродуктивної системи жінки.
- Вітамін D. Регулює засвоєння організмом фосфору і кальцію, стимулює поділ нових клітин2.
- Цинк. Необхідний мінерал для нормального поділу ДНК, функціонування імунітету.
- Йод. Необхідний компонент для нормальної роботи щитовидної залози.
Життєво важливі структури плоду починають розвиток з перших днів, коли майбутня мама ще навіть не здогадується про свій цікавий стан. Тому важливо, щоб вони знаходились в організмі жінки в необхідній кількості ще до зачаття.
Прийом Елевіт® комплексу
Згідно з інструкцією, Елевіт® комплекс 1 містить всі необхідні для жінки на етапі планування вагітності речовини. З допомогою засобу можна компенсувати можливий дефіцит нутрієнтів. Це запобігає розвиткові вад розвитку плоду і можливість переривання вагітності в майбутньому3.
Визначити необхідність прийому Елевіту® може гінеколог або лікар-терапевт. При цьому використання вітамінів не виключає необхідність повноцінного харчування. Засіб не назначається при наявності гіперчутливості до будь-якого його компоненту або при гіпервітамінозі А або D4.
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* Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися із лікарем та ознайомитися з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Реєстраційні посвідчення МОЗ України: Елевіт Пронаталь №30, №100, UA/9996/01/01 від 05.07.2019, дієтична добавка Елевіт-комплекс №1, №2, №3, таб.№30.
Список літератури:
- Акушерство (під ред. акад.Грищенка В.І.) — Харків: Основа, 2000.
- Запорожан В.М. Акушерська патологія: Атлас: Навч. посібник/ В.М.Запорожан, В.П.Міщенко.- Одеса: Одеський медуніверситет, 2005.
- Степанківська Г. К., Михайленко О. Т.. Акушерство. — К.: Здоров'я, 2000.
- Элевит. Инструкция к препарату.