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Планування вагітності 

Плануючи вагітність жінки змінюють свій спосіб життя, намагаються дотримуватися принципів правильного харчування і турбуються про власне здоров’я. Лікарі в цей період рекомендують почати додатково вживати спеціальні засоби, які містять вітаміни та мінерали. Елевіт-комплекс* — прекрасний вибір в цьому випадку.

Планування вагітності 

Що необхідно зробити перед настанням вагітності?

Планування вагітності не менш відповідальний процес, чим безпосередньо виношування дитини. Щоб попередити можливі ризики, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

  • Відмова від шкідливих звичок. Це стосується алкоголю, куріння в будь-яких проявах. 
  • Контроль ваги. При наявності ожиріння під контролем лікаря перед настанням вагітності варто скинути декілька кілограмів1. 
  • Правильне і збалансоване харчування. В раціон жінки потрібно включати різноманітні продукти тваринного і рослинного походження. 
  • Контроль хронічних захворювань. За наявності таких потрібно звернутися до відповідних фахівців, щоб пройти обстеження і здати аналізи. Лікування назначають з урахуванням того, що вже настала вагітність.

Аналогічна підготовка необхідна і чоловікам. Особливо це стосується контролю харчування і шкідливих звичок.

Які вітаміни необхідно додатково вживати?

Перелік необхідних речовин, які мають бути у вітамінах:

  • Фолієва кислота. Впливає на формування плаценти та нервової трубки плоду.
  • Вітамін Е. Позитивно впливає на роботу яєчників і всієї репродуктивної системи жінки.
  • Вітамін D. Регулює засвоєння організмом фосфору і кальцію, стимулює поділ нових клітин2. 
  • Цинк. Необхідний мінерал для нормального поділу ДНК, функціонування імунітету.
  • Йод. Необхідний компонент для нормальної роботи щитовидної залози. 

Життєво важливі структури плоду починають розвиток з перших днів, коли майбутня мама ще навіть не здогадується про свій цікавий стан. Тому важливо, щоб вони знаходились в організмі жінки в необхідній кількості ще до зачаття.

Прийом Елевіт® комплексу

Згідно з інструкцією, Елевіт® комплекс 1 містить всі необхідні для жінки на етапі планування вагітності речовини. З допомогою засобу можна компенсувати можливий дефіцит нутрієнтів. Це запобігає розвиткові вад розвитку плоду і можливість переривання вагітності в майбутньому3.

Визначити необхідність прийому Елевіту® може гінеколог або лікар-терапевт. При цьому використання вітамінів не виключає необхідність повноцінного харчування. Засіб не назначається при наявності гіперчутливості до будь-якого його компоненту або при гіпервітамінозі А або D4. 

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* Реклама лікарських засобів. Перед застосуванням необхідно обов’язково проконсультуватися із лікарем та ознайомитися з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Реєстраційні посвідчення МОЗ України: Елевіт Пронаталь №30, №100, UA/9996/01/01 від 05.07.2019, дієтична добавка Елевіт-комплекс №1, №2, №3, таб.№30.

 

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  3. Степанківська Г. К., Михайленко О. Т.. Акушерство. — К.: Здоров'я, 2000.
  4. Элевит. Инструкция к препарату.
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