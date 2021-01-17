17.01.2021 23:11
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Почему хочется сладкого и как от этого избавиться: распространенные причины и советы диетолога
Врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Тертышная назвала самые частые причины, из-за которых появляется тяга к сладкому.
НЕДОСЫПЫЛюди, у которых проблемы со сном могут не только хотеть сладкого, но и часто переедать. "Идёт дисбаланс в синтезе гормона сытости лептина и гормона голода грелина", – рассказывает врач.
ВИТАМИН С
Тяга к сладкому также может возникать из-за недостатка витамина С.
Почему хочется сладкого? Рассказывает врач
Где содержится витамин С?
Источники витамина С
НЕРВНОЕ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ
Чем больше стресса – тем больше хочется сладкого.
ДЕФИЦИТ БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ (БЖУ)
Белки и жиры дают сытость, а углеводы энергию. Поэтому, если у человека несбалансированное питание, организм всегда будет требовать простых углеводов (сладкое), чтобы скорее восполнить энергию. Сюда также относятся дефициты витаминов и минералов.
КАНДИДОЗ"Дисбаланс в микрофлоре кишечника приводит к росту условно патогенной флоры, а она как раз питается простыми углеводами", – объясняет врач-терапевт Арина Тертышная.
Как избавиться от тяги к сладкому – советы диетолога:
Как избавиться от тяги к сладкому?
- Соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Лучше завести дневник питания.
- Наладить режим труда и отдыха, сдать анализы.
- Сон – 7-8 часов. Ложиться до 23:00.
- Постепенно отказаться от продуктов, которые содержат рафинированный сахар.
Источник: 1 Минута
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