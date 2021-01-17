Здоровье
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17.01.2021 23:11
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Почему хочется сладкого и как от этого избавиться: распространенные причины и советы диетолога

Почему хочется сладкого и как от этого избавиться: распространенные причины и советы диетолога

Врач-терапевт, диетолог и нутрициолог Арина Тертышная назвала самые частые причины, из-за которых появляется тяга к сладкому.

НЕДОСЫПЫ

Люди, у которых проблемы со сном могут не только хотеть сладкого, но и часто переедать. "Идёт дисбаланс в синтезе гормона сытости лептина и гормона голода грелина", – рассказывает врач.

ВИТАМИН С

Тяга к сладкому также может возникать из-за недостатка витамина С.

Почему хочется сладкого и как от этого избавиться: распространенные причины и советы диетолога Почему хочется сладкого? Рассказывает врач

Где содержится витамин С?

Почему хочется сладкого и как от этого избавиться: распространенные причины и советы диетолога Источники витамина С

НЕРВНОЕ ПЕРЕУТОМЛЕНИЕ

Чем больше стресса – тем больше хочется сладкого.

ДЕФИЦИТ БЕЛКОВ, ЖИРОВ, УГЛЕВОДОВ (БЖУ)

Белки и жиры дают сытость, а углеводы энергию. Поэтому, если у человека несбалансированное питание, организм всегда будет требовать простых углеводов (сладкое), чтобы скорее восполнить энергию. Сюда также относятся дефициты витаминов и минералов.

КАНДИДОЗ

"Дисбаланс в микрофлоре кишечника приводит к росту условно патогенной флоры, а она как раз питается простыми углеводами", – объясняет врач-терапевт Арина Тертышная.

Как избавиться от тяги к сладкому – советы диетолога:

Почему хочется сладкого и как от этого избавиться: распространенные причины и советы диетолога Как избавиться от тяги к сладкому?

  • Соблюдать баланс белков, жиров и углеводов. Лучше завести дневник питания.
  • Наладить режим труда и отдыха, сдать анализы.
  • Сон – 7-8 часов. Ложиться до 23:00.
  • Постепенно отказаться от продуктов, которые содержат рафинированный сахар.

Источник: 1 Минута

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