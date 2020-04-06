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Полиция подозревает врача в смерти новорожденного

Полиция подозревает врача в смерти новорожденного

Правоохранители подозревают врача в ненадлежащем исполнении своих обязанностей, из-за чего погиб новорожденный ребенок. Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, 11 октября 2018 в Барвенковский отдел полиции поступило сообщение о том, что 33-летняя женщина родила мертвого ребенка в местной больнице. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, к работе которой были привлечены следователь-криминалист и судебно-медицинский эксперт. Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

 

В результате экспертизы было установлено, что гинеколог плохо обследовала беременную и плод, провела с задержкой кесарево сечение, обусловив развитие внутриутробной гибели плода. Таким образом, смерть ребенка наступила вследствие недобросовестного и непрофессионального отношения к своим обязанностям со стороны заведующего врача-гинеколога районной больницы.

 

Сейчас женщине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения виновного лица права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или ограничение свободы на костюмы до 2 лет, или лишение свободы на тот же срок.

 

Окончание досудебного расследования в уголовном производстве запланировано на май 2020 года.

Агентство Телевидения Новости

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