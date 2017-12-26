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Полные люди чувствуют себя более счастливыми, - ученые

Ученые Бристольского университета провели исследование, результаты которого доказывают, что люди с лишним весом чувствуют себя более счастливыми, чем худые.

Полные люди чувствуют себя более счастливыми, - ученые

Ученые использовали для исследования данные британского Биобанка – база данных, в которой содержатся генетические данные 500 тысяч мужчин и женщин Великобритании в возрасте от 37 до 73 лет.

Выводы исследования были опубликованы в Международном журнале эпидемиологии.

Некоторые выводы ученых стали неожиданными. Они обнаружили, что люди с избыточным весом обычно находятся в более спокойном состоянии. Также, как оказалось, люди, которые генетически предрасположены к высокому индексу массы тела, реже воспринимают себя как нервного человека и называют свое состояние «напряженным».

По данным Национальной службы здравоохранения Англии, по состоянию на 2014 год 58% женщин и 65 % мужчин Великобритании страдают от ожирения.

Источник: The Independent

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