Працівники «Харківводоканалу» здали кров для ЗСУ

КП «Харківводоканал» приєдналося до благодійної акції зі здавання плазми для потреб Збройних Сил України.

Як повідомили на підприємстві, перші 25 співробітників підприємства вже стали донорами.

«Завдяки нашому донорству тяжко поранені військові зможуть отримати дуже важливу допомогу в лікуванні. Але крові потребують не тільки захисники-воїни, а й мирні мешканці, адже ворог обстрілює наші міста та села. Саме в такий непростий час нам важливо бути разом та підтримувати один одного. Серед водоканальців є ті, хто сьогодні на передовій. А ми в тилу продовжуємо забезпечувати водопостачання у місті-мільйоннику і стаємо донорами», – зазначили на підприємстві.

Наступна благодійна акція зі здавання крові запланована на кінець вересня.

Агентство Телевидения Новости