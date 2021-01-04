Практические советы доктора Комаровского при пищевых отравлениях. Что необходимо сделать в первую очередь

Пищевые отравления могут быть различные. Их можно классифицировать на 3 группы по причине возникновения:

попадание инфекции в организм, которая вызывается простейшими, бактериями и вирусами;

токсины, которые находятся в растительной или животной пище. Грибы ядовитые. Когда вы приготовили неправильно еду;

яды, которые попали в продукты при обработке или при выращивании.

Важно!

Первые признаки пищевого отравления могут, как правило, возникнуть в течение 48 часов после принятия непригодной пищи.

В таком случае поражается желудочно-кишечный тракт.

Первые симптомы пищевого отравления — это, как правило, признаки поражения желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, понос, боли в животе.

Что нужно предпринять при пищевом отравлении:

при отсутствии рвоты, когда вы почувствовали признаки отравления в течении получаса, нужно вызвать рвоту;

запрещается кормить ребенка в это время.

Необходимо обильно и активно поить ребенка следуя правилам:

напиток должен быть по температуре как тело ребенка;

чтобы не провоцировать рвоту через возможное растяжение желудка, количество воды необходимо давать маленькими порциями - по несколько глотков.

жидкость можно применять: минеральную воду, чай, компоты;

не нужно добавлять сахар;

когда ребенок не хочет пить то, что вы ему предлагаете - попробуйте предложить ему то, что ему нравиться, но лучше прозрачные жидкости;

нужно дать ребенку активированный уголь в дозе на 1 кг веса - 1 г угля;

когда будет повышаться температура - применяйте жаропонижающее средство.

Источник: 1 Минута