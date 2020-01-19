Здоровье
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19.01.2020 21:21
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Празднование Крещения на Харьковщине: медики реанимировали мужчину с инфарктом

Празднование Крещения на Харьковщине: медики реанимировали мужчину с инфарктом

На Харьковщине во время празднования Крещения бригады скорой медицинской помощи дежурили во время ныряния в купели.

Как сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф, всего во время мероприятий было 7 обращений за медицинской помощью, из них 2 человек госпитализровали в лечебные учреждения.

Вместе с тем, отметили медики, не обошлось без реанимационных мероприятий.

Так, 19 января в 14:55 в службу «103» поступил вызов к 51-летнему мужчине по поводу того, что у него «плохо с сердцем».

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мужчину с острым инфарктом миокарда, и во время транспортировки пациента в больницу у него произошла остановка сердца.

Благодаря слаженной работе медикам «скорой» сердечную деятельность удалось восстановить.

Мужчину доставили в больницу скорой и неотложной помощи в Харьков.

Кроме того, 2 бригады скорой помощи в этот день привлекались к перевозке бойцов из аэропорта, добавили в Центре.

Агентство Телевидения Новости

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