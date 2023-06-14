Преимущества и виды лазерной эпиляции

Лазерная эпиляция - один из самых эффективных способов удаления нежелательных волос за счет лазерного излучения, разрушающего волосяные фолликулы.

Преимущества

Рассмотрим основные преимущества и особенности лазерной эпиляции.

Длительный эффект

Лазерная эпиляция способствует длительному или даже постоянному удалению волос.

Это объясняется тем, что лазерное излучение проникает в волосяные фолликулы, разрушая их и препятствуя дальнейшему росту.

Подобное удаление волос отличается от депиляции воском или бритья, где требуется периодически повторять процедуры.

Продолжительность процедуры

По времени сеанса данная процедура - одна из самых быстрых.

Это объясняется тем, что один лазерный импульс обрабатывает одновременно несколько волосяных фолликулов. Такой алгоритм делает процедуру эффективной, особенно когда речь идет об удалении больших участков.

Не больно

Большинство пациентов отмечает, что это самый безболезненный метод.

У большинства пациентов ощущается лишь незначительное покалывание или легкое жжение.

Лазерные системы нового поколения оснащены системами охлаждения. Это минимизирует дискомфорт во время обработки тела.

Минимальное врастание

Риски врастания волос стремятся к нулю. Во время бритья или использования других распространенных методов это является распространенной проблемой.

Уже После нескольких сеансов волосы становятся тоньше и менее склонными к врастанию.

Для всех типов кожи

Лазерная эпиляция применима к различным типам кожи и волос.

Современные лазерные системы могут достичь феноменальных результатов даже на темной или загорелой коже, что делает эту процедуру доступной для более широкого спектра людей.

Виды лазерной эпиляции

Перечислим самые распространенные виды лазерной эпиляции:

Диодный лазер - один из самых распространенных и универсальных видов косметологического оборудования.

- один из самых распространенных и универсальных видов косметологического оборудования. Неодимовый-итриевый алюминиевый гранат подходит для удаления волос на темной и загорелой коже.

подходит для удаления волос на темной и загорелой коже. Александритовый лазер лучше использовать для светлых и нейтральных типов кожи.

лучше использовать для светлых и нейтральных типов кожи. Рубиновый лазер идеален в случае бледных волос.

Также стоит отметить интенсивную импульсную световую терапию. Несмотря на то, что IPL не является лазером в классическом понимании, аппарат широко используется для эпиляции.

В арсенале - широкий спектр света с разными длинами волн. Он эффективен для разных типов кожи и волос, но требует нескольких сеансов для достижения желаемых результатов.

Итог

Эффективность и продолжительность вырастания новых волос лазерной эпиляции отличаются в зависимости от индивидуальных особенностей пациента, типа волос и участка обработки. Перед проведением лазерной эпиляции рекомендуется проконсультироваться с опытным специалистом.