Професійні засоби та обладнання для SPA-педикюру в салоні

Професійна косметика, яка використовується фахівцями в SPA-салонах, суттєво відрізняється від більшості доступних засобів. Такої косметики ви не знайдете на полицях магазинів. Її рідко можна зустріти навіть у звичайних салонах краси. Засоби для СПА-салонів та масажних кабінетів відрізняється високою ефективністю та багатоступеневим циклом застосування. Професійні матеріали та косметика для SPA догляду за ногами від Baehr створені для збереження здоров'я та молодості стоп. Це масажна олія, емульсія для масажу ніг, СПА-крем для ніг, ванни для ніг, сіль для ванни та інша продукція.

Професійна косметика для застосування в СПА-подології

Найпопулярніша косметика для застосування в SPA-подології включає:

скраби для ніг;

креми для ніг;

олії для догляду, масажу та іншого;

солі для ванни;

віск для депіляції;

тоніки, лосьйони, молочко;

засоби для дезінфекції тощо.

Список можна продовжувати довго, оскільки він включає широкий перелік косметичних засобів для ніг. Щоб розібратися в особливостях SPA-косметики, краще звернути увагу на її відмінність від звичайних засобів. Це склад, призначення, властивості та спосіб застосування. Наприклад, засоби для СПА-салонів та масажних кабінетів містять від 30% до 100% натуральних інгредієнтів.

СПА-косметика та засоби для домашнього догляду: у чому різниця

Салонні засоби значно ефективніші за продукти масмаркету. Весь курс проводиться під наглядом спеціаліста з відповідною медичною освітою.

Косметика для застосування в СПА-подології містить широкий перелік компонентів. Наприклад, екстракти рослин, ефірні олії тощо. Багато компонентів винятково натуральні. У складі рідко можна знайти парабени та феноксіетанол, які є синтетичними консервантами.

Професійна косметика часто є ексклюзивною. Це забезпечує контрактне виробництво засобів, якими користуються багато SPA-мереж та окремі салони. Також існує доглядова СПА-продукція, яка призначається для самостійного використання після відвідин салону.

Косметика для домашнього догляду паралельно з професійною лінією є в кожному SPA-салоні. Вона також містить натуральні компоненти, але відрізняється методом застосування. Вона, як правило, більш універсальна. Якщо професійні продукти розраховані на відносно нетривалий цикл використання, то засоби домашнього догляду можуть застосовуватися досить довго. Компоненти мають м'яку дію. Основне призначення звичайної косметики — підтримання та закріплення результату СПА-процедур.

Наприклад, продаж клієнту крему для ніг повністю з натуральних інгредієнтів продовжить дію процедури в салоні. Такий крем підійде для будь-якої шкіри, його можна використовувати самостійно. Винятком може бути СПА-косметика для ніг, яка призначається з лікувальною метою. У такому випадку, щоб уникнути небажаних наслідків, подолог детально описує порядок застосування та дозування.

Необхідне обладнання та інструментарій для СПА-подології

Можна виділити базовий набір інструментів, без якого виконати роботу подологу не вдасться, а також спеціальні професійні пристрої для педикюру, необхідні у виняткових випадках.

До основного списку інструментів та обладнання для педикюру можна віднести:

кусачки для нігтів та для кутикули;

пилка для нігтів;

ніж-лопатка для кутикули;

пінцет, пінцет-кусачки;

щипці;

спеціальні подологічні ножиці;

лезо для видалення мозолів;

терка для п'ят;

шпатель;

пушер;

інканатор для нігтів.

При проведенні СПА-педикюру варто підібрати спецзасоби для догляду за стопами та нігтями на ногах. Це всілякі розм'якшувачі кутикули, пілінги, скраби, креми. Також знадобиться SPA-крісло для педикюру.

Великий вибір підологічних інструментів та обладнання, професійних матеріалів, засоби для дезінфекції та доглядових засобів від компанії Байєр допоможе швидко підібрати необхідну продукцію.

Новости портала «Весь Харьков»