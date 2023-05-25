Профілактика простудних захворювань: на що звернути увагу

Застуда є загальним терміном, що описує групу захворювань верхніх дихальних шляхів, спричинених різними вірусами. Включає такі захворювання як нежить, кашель, горло і грип.

Хоча неможливо повністю уникнути застуди, існує низка заходів, які можна вжити для профілактики та зниження ризику захворювання.

Мийте руки

Регулярне та правильне миття рук є одним із найбільш ефективних заходів для запобігання поширенню вірусів.

Використовуйте теплу воду та мило, намилюйте руки протягом 10-30 секунд, добре промиваючи всі поверхні, включаючи зап'ястя, між пальцями та під нігтями.

Якщо немає доступу до води та мила, використовуйте антисептичний гель для рук на спиртовій основі або хлоргексидин.

Дотримуйтесь основних заходів гігієни

Крім регулярного миття рук, намагайтеся не чіпати обличчя брудними руками, не користуйтеся загальними предметами особистої гігієни, такими як рушники або зубні щітки, і часто мийте предмети, з якими взаємодієте.

Зміцнюйте імунну систему

Здоровий спосіб життя сприяє зміцненню імунної системи та підвищенню її здатності боротися з інфекціями.

Намагайтеся

отримувати достатню кількість сну,

правильно харчуватися, включаючи в раціон свіжі фрукти та овочі,

вживати достатню кількість вітамінів та мінералів,

займатися фізичною активністю.

Один із ефективних препаратів для профілактики – Амізон. Він широко використовується в лікуванні інфекційних та запальних захворювань верхніх дихальних шляхів. Має імуномодулюючі та противірусні властивості.

Амізон стимулює активність імунної системи організму та допомагає боротися з вірусами. Сприяє посиленню синтезу інтерферонів, важливих білків, які відіграють роль у боротьбі з вірусами, а також активують інші імунні механізми, покращуючи захисні функції організму.

Препарат може використовуватись як при самостійному лікуванні, так і в комбінації з іншими лікарськими засобами.

Уникайте контакту з хворими

Спробуйте уникати близького контакту з людьми, які мають симптоми застуди чи грипу. Віруси передаються повітряно-краплинним шляхом, тому уникайте спілкування з хворими людьми та тримайтеся на відстані від тих, хто кашляє чи чхає.

Використовуйте серветки при кашлі чи чханні

При кашлі або чханні прикривайте рот і ніс одноразовою серветкою або згинанням ліктя, щоб запобігти поширенню вірусних частинок у повітрі.

Переконайтеся, що утилізуєте використану серветку негайно і мийте руки після цього.

Уникайте переохолодження

Переохолодження може послабити імунну систему і зробити вас більш схильними до застудних інфекцій. Підтримуйте оптимальну температуру в приміщенні, одягайтеся тепло в холодну погоду та уникайте тривалого перебування на вулиці у сиру та холодну погоду.

Уникайте стресів

Тривалий та інтенсивний стрес може послабити імунну систему та збільшити ризик захворювання.

Постарайтеся знаходити способи справлятися зі стресом, такі як медитація, йога, глибоке дихання або хобі, які допоможуть вам розслабитися і зняти напругу.

Підтримуйте гігієну навколишнього середовища

Регулярно провітрюйте приміщення, щоб оновити повітря, та підтримуйте чистоту поверхонь, які часто торкаєтесь.

Віруси можуть залишатися на поверхнях, тому регулярно прибирайте та дезінфікуйте поверхн - столи, ручки дверей, вимикачі, клавіатури і т.д.

Вакцинація

Вакцинація проти грипу може знизити ризик захворювання на грип та його ускладнень. Зверніться до свого лікаря для отримання рекомендацій щодо вакцинації.

Уникайте куріння

Куріння послаблює легені та підвищує ризик застуди та інших респіраторних захворювань. Якщо ви курите, розгляньте можливість покинути, а також уникайте контакту з тютюновим димом.

Підсумок

Пам'ятайте, що ці заходи є рекомендаціями щодо профілактики простудних захворювань. Вони не гарантують повний захист, але можуть суттєво знизити ймовірність зараження вірусами та розвитку застуди. Крім того, якщо у вас виникли симптоми застуди, рекомендується залишатись вдома, щоб уникнути поширення інфекції на інших людей.

Якщо ви маєте підвищений ризик розвитку ускладнень від застуди, наприклад, якщо у вас є хронічні захворювання або ослаблений імунітет, зверніться до лікаря для отримання додаткових рекомендацій та консультації щодо превентивних заходів, специфічних для вашої ситуації.

Важливо пам'ятати, що застудні захворювання викликаються вірусами, і антибіотики не є ефективними проти них. Якщо ваш стан погіршується або ви маєте серйозні симптоми, зверніться до лікаря для оцінки та призначення відповідного лікування.