Простуда атакует. Как защитить себя от опасных вирусов и хватает ли в области вакцин от гриппа?

Количество заболевших респираторно-вирусными инфекциями увеличилось на Харьковщине в основном за счет взрослого населения, говорят эпидемиологи. Однако среди пациентов много и детей, и подростков. От студентов-первокурсников и школьников до малышей, которые посещают детские сады и младенцев. С простудой или подозрением на грипп в области на прошлой неделе госпитализированы 96 детей.

Леся, мать пациентки:

Врачи не отпускают пока на учебу, антибиотики выписывают, лекарства выписывают, потому что идут осложнения, уши, горло, нос. Начинается как элементарная простуда, а заканчивается, как всегда, осложнениями. Лечимся, ну то, что пропишет доктор, ну и народные - витамины какие-то, желательно: фрукты, лимончики, апельсинчики.

Игорь Елизаренко, отец пациента:

Ну, нам кажется, что заболеваемость - серьезный какой-то вирус, потому что ребенок больше двух недель проболел. А сейчас и мама заболела. Температура высокая была, и расстройство кишечника, получается, переросло в бронхит.

В городской детской поликлинике номер 12 говорят - в последнее время маленьких пациентов у них действительно стало больше, но изменения в количестве обращений пока незначительные. В основном, связаны со снижением температуры на улице. При первых симптомах врачи советуют обязательно обращаться к специалистам и не заниматься самолечением. Тем более, что симптомы гриппа, в отличие от простуды, как правило, появляются внезапно и сопровождаются повышением температуры тела, а также болью в мышцах и суставах. Защититься от вирусов можно, соблюдая главные правила: гулять на свежем воздухе, одеваться по погоде, проводить влажную уборку и правильно питаться.

Ирина Кляшова, гл. врач городской детской поликлиники №12:

Не йти в дитячий садок або школу, і більше пити, домашній режим, провітрювати приміщення, вітаміни давати. Але не зловживати антибіотиками, і якщо температура 38,5 - звертатися до лікаря-педіатра. Якщо невисока температура - на прийом. Якщо ні - викликати лікаря.

Однако, самым эффективным средством предупреждения гриппа является вакцинация. На сегодня в Украине прошли регистрацию и разрешены к использованию две вакцины: французская и корейская. В Харьковской области их хватает, говорят медики. В поликлиниках прививки делают бесплатно. Речь о новых штаммах, которые приведут к масштабной эпидемии из-за недостатка лекарств, в настоящее время не идет, отмечает врач-педиатр Андрей Пеньков. Существующие разновидности гриппа опасны, прежде всего, своими осложнениями. Поэтому вирус важно вовремя диагностировать.

Андрей Пеньков, врач-педиатр:

До 4-5 штаммов циркулируют каждый год. Вы знаете, я свидетель уже несколько лет, что ученые предрекают новую спанку., то есть придет какой-то мутант, вирус, который перекосит половину населения планеты. Может, такое будет, но не сейчас.

По данным областного лабораторного центра, на Харьковщине привито против гриппа более 6 тысяч человек

Агентство Телевидения Новости