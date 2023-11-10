Піском забезпечені, чекають на сіль: харківські дорожники готуються до зими

На Харківщині завершується підготовка доріг до експлуатації в осінньо-зимовий період. Підприємства, що займаються обслуговуванням та зимовим утриманням доріг, готові до роботи в надзвичайних ситуаціях та у разі потреби будуть працювати у режимі невідкладного реагування.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Дорожники вже на 100% забезпечені піском та очікують доставку партії солі для забезпечення усіх підрядників. Техніка, що має працювати під час снігопадів, також готова на 80% – комбіновані дорожні машини, грейдери та навантажувачі зможуть вийти на маршрути у разі першої ж потреби. Впродовж літа на багатьох ділянках, що були пошкоджені в ході бойових дій або під час передислокації важкої техніки, завершено ямковий ремонт та встановлено відповідні знаки.

На складних та логістично-важливих напрямках, приміром, дорогах державного значення М 03 Київ – Харків – Довжанський та М 20 Харків – Щербаківка, у разі потреби буде забезпечено цілодобове чергування спецтехніки, аби уникнути зупинки руху транспорту та руйнування ланцюжків забезпечення потреб військових.

До відома: на балансі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Харківській області знаходяться 2331,7 кілометра доріг загального користування державного значення та 243 мости та шляхопроводи.

Агентство Телевидения Новости