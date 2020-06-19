Разгрузка "инфекционки" и усиление контроля за карантином с понедельника

Это одна из кофеен в Дергачах. На дверях объявление о работе только в режиме «кофе с собой» или на летней площадке. На входе дезинфектор для посетителей. Вся посуда и стаканчики - одноразовые.

Бариста Ирина рассказывает, сделав заказ люди могут подождать его внутри заведения или на улице. К таким ограничениям посетители уже привыкли и относятся спокойно.

Ирина, бариста

Мы работаем в масках. Перчатки, когда мы с людьми. Если нет людей, то в перчатках очень тяжело сидеть в резиновых. Антисептики у нас. Антисептики у людей. Все протирается моется. Каждые 2 часа, полы промываются. Только одноразовая. Одноразовые тарелочки, коробочки, стаканчики. Мы “в посуду” не работаем

В течение этой недели Дергачи снова живут в условиях усиленного карантина. Соответствующее решение приняла районная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Все из-за случаев заболевания COVID-19 в управлении образования, культуры, молодежи и спорта Дергачевской райгосадминистрации. Поэтому здесь снова запретили проведение массовых мероприятий с количеством людей больше чем 10 человек, работу торгово-развлекательных центров, фитнес-центров, работа предприятий общественного питания разрешена только на летних площадках.

Продавец Марина говорит, с усилением карантина людей в магазинах меньше. Вместе с этим стало больше ответственных.

Марина, продавец

Обязательно в масках. Заходят - антисептик у нас есть. Для полов, для этого у нас вот. Никто не возмущается, все заходят в масках, поэтому все нормально. Возмущения нету. Что же возмущаться, если такая сейчас ситуация

Но такая ситуация не везде, говорят продавцы. И если покупатель заходит в магазин без маски, все, что могут продать ему - разве что бутылку воды.

продавец

Бывает нет. Бывает говорят - а почему, чего я должен выйти, вы обязаны мне продать. Говорю, ну извините, до свидания

Жительница Дергачей Любовь ждет на остановке автобус, чтобы поехать на дачу. Несмотря на жару пенсионерка в маске, говорит, не будет снимать ее и в автобусе. Ведь водители на входе ее наличие проверяют, а дальше уже на совести каждого.

Любовь Андреевна, жительница Дергачей

Конечно, жарко в мои года уже, а что ты сделаешь? Люди по разному - и в масках, и без масок. Каждый сам себе судья

Местные надеются, что за неделю усиления карантина отменят и возобновят работу всех учреждений.

Адик, житель Дергачей

Все кроме продуктового. Немножко создает неудобства. А так в принципе ждем пока это все закончится

Также в ближайшее время в Харькове разгрузят областную инфекционную больницу. Об этом сегодня сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер.

По его словам, больных таки согласились принимать медики Харьковского диспансера радиационной защиты населения, которые еще недавно были против приема инфицированных Ковидом.

Алексей Кучер, председатель ХОГА

Наче б то, ми зв ясували, що колектив готовий працювати. При цьому я проводив нараду, мені повідомили, що навіть деякі групи лікарів вже готові, якщо навіть покинуть лікарі, частина... Ну, не покинуть лікарі, там всі відповідальні люди, на мій погляд, і думаю, що проблем з цим не буде. Були якісь там коливання з цього приводу, але з лікарями мабуть там все буде добре. Там все ж таки нагнітається ситуація навіть не всіма чорнобильцями. Я знаю чорнобильців, які "за" це

Между тем, за последние сутки на Харьковщине обнаружили 37 инфицированных Ковид-19. Всего 1744 случаи коронавирусной болезни подтверждено, в том числе 66 случаев летальных. На рассмотрении остаются 234 подозрения.

В связи с не утешительной эпидемиологической ситуацией в регионе полиция усиливает контроль за соблюдением правил карантина. По словам начальника ГУНП в Харьк.обл. Валерия Сокуренко, полиция увеличит количество нарядов и патрулей.

Валерий Сокуренко, начальник ГУНП в Харьк.обл.

Більше того, я хотів би звернутись до власників готелів, кафе, ресторанів, барів, нічних, клубів, приватних пляжів, щоб вони теж вжили максимальні заходи для того, щоб громадяни, які відвідують ці заклади, були забезпечені і засобами захисту, і антисептичними гігієнічними засобами, і щоб вони цими засобами користувалися. Це стосується і власників транспорту, очільників підприємств, які займаються перевезенням громадян. Не порушуйте правила. Карантинні правила.

Правоохранители напоминают, штрафы за несоблюдение норм карантина действуют до сих пор. За нарушение правил карантина и санитарных норм законом предусмотрена административная и уголовная ответственность. Штраф от 17-ти до 170 000 гривен или тюремное заключение на срок от 3-х до 8-ми лет.

Агентство Телевидения Новости