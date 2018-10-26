Разрушен главный миф о зубах мудрости
Осложнением от зубов мудрости всегда проще и дешевле предотвратить, чем лечить потом у хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.
Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.
Как рассказал челюстно-лицевой хирург Евгений Фесенко, чаще всего зубы мудрости прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Часто такие зубы не участвуют в жевании.
Чтобы предотвратить осложнения с зубами мудрости, стоит проходить осмотры у стоматолога и делать рентгенографию для оценки состояния зубов.
Когда нужно удалять зуб мудрости:
— когда в прилегающих мягких тканях развиваются гнойно-воспалительные процессы;
— при развитии кист челюсти или опухолей от зуба мудрости;
— в случае постоянного травмирования (накушування) зубом мудрости слизистой оболочки полости рта;
— за 6 месяцев до операции по коррекции формы нижней челюсти;
— при скученности зубов или смещении зубов верхней и нижней челюсти;
— когда нужно предотвратить перелома нижней челюсти у людей, занимающихся контактными видами спорта.
Чаще всего, зуб мудрости удаляют хирургическим путем из-за воспаления слизистой вокруг зуба мудрости (перикороните). Ошибочным является то, что часто это состояние пациенты расценивают как «прорезывания зуба мудрости».
Симптомы Перикоронит:
— неприятные ощущения в области зуба мудрости;
— добавляется боль при глотании;
— осложнения во время открытия рта;
— повышение температуры тела
— неприятный привкус в полости рта.
Чтобы облегчить боль, нужно:
— часто полоскать полость рта растворами антисептиков (например, водным раствором хлоргексидина)
— принимать нестероидные противовоспалительные препараты (не более 3-5 дней)
— как можно быстрее обратиться за помощью к стоматологу.
Миф: удаление зубов мудрости может повредить работе сердца. На самом деле — к развитию инфекционного миокардита может привести зуб мудрости с очагом хронического воспаления (развитие одонтогенного хрониосепсис — состояния, при котором в организм постоянно попадает инфекция). Поэтому удаление такого зуба улучшит состояние и поможет избежать развития возможных осложнений.
Источник: changeua.com