Разрушен главный миф о зубах мудрости

Осложнением от зубов мудрости всегда проще и дешевле предотвратить, чем лечить потом у хирургов-стоматологов и челюстно-лицевых хирургов.



Об этом написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на своей странице в Facebook.



Как рассказал челюстно-лицевой хирург Евгений Фесенко, чаще всего зубы мудрости прорезаются в возрасте от 16 до 26 лет. Часто такие зубы не участвуют в жевании.

Чтобы предотвратить осложнения с зубами мудрости, стоит проходить осмотры у стоматолога и делать рентгенографию для оценки состояния зубов.



Когда нужно удалять зуб мудрости:

— когда в прилегающих мягких тканях развиваются гнойно-воспалительные процессы;

— при развитии кист челюсти или опухолей от зуба мудрости;

— в случае постоянного травмирования (накушування) зубом мудрости слизистой оболочки полости рта;

— за 6 месяцев до операции по коррекции формы нижней челюсти;

— при скученности зубов или смещении зубов верхней и нижней челюсти;

— когда нужно предотвратить перелома нижней челюсти у людей, занимающихся контактными видами спорта.

Чаще всего, зуб мудрости удаляют хирургическим путем из-за воспаления слизистой вокруг зуба мудрости (перикороните). Ошибочным является то, что часто это состояние пациенты расценивают как «прорезывания зуба мудрости».

Симптомы Перикоронит:

— неприятные ощущения в области зуба мудрости;

— добавляется боль при глотании;

— осложнения во время открытия рта;

— повышение температуры тела

— неприятный привкус в полости рта.

Чтобы облегчить боль, нужно:

— часто полоскать полость рта растворами антисептиков (например, водным раствором хлоргексидина)

— принимать нестероидные противовоспалительные препараты (не более 3-5 дней)

— как можно быстрее обратиться за помощью к стоматологу.

Миф: удаление зубов мудрости может повредить работе сердца. На самом деле — к развитию инфекционного миокардита может привести зуб мудрости с очагом хронического воспаления (развитие одонтогенного хрониосепсис — состояния, при котором в организм постоянно попадает инфекция). Поэтому удаление такого зуба улучшит состояние и поможет избежать развития возможных осложнений.

Источник: changeua.com

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