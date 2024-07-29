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Рятуючись від ос, в Італії на пляжі помер 47-річний українець

Рятуючись від ос, в Італії на пляжі помер 47-річний українець

На пляжі в місті Кротоне на півдні Італії в результаті нещасного випадку загинув 47-річний громадянин України.

Про це пише «Європейська правда» з посиланням на Corriere della Sera.

Інцидент стався в суботу, 27 липня, коли українець перебував на пляжі. Вважається, що він побачив неподалік рій ос, укус яких викликав у нього алергічну реакцію, і вирішив урятуватись від них, пірнувши в море.

Спершу вважалось, що причиною смерті став анафілактичний шок від укусу. Але в чоловіка не виявили слідів укусів, тому припускається, що в нього стався серцевий напад і він потонув.

За словами очевидців, врятувати українця було складно саме через масову присутність ос, які переслідували його. Комахи були настільки агресивними, що жалили всіх, хто наближався, зокрема поліцейських і карабінерів.

Попередній огляд пляжу встановив, що оси облаштувались безпосередньо у піску. У зв’язку з цим мер Кротоне Вінченцо Воче розпорядився закрити пляж, поки його не стане безпечно відвідувати.

Як пише Corriere della Sera, загиблий 47-річний українець працював інженером, у Кротоне він приїхав на відпочинок із родиною.

Агентство Телевидения Новости

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