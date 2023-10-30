Роль правильного питания в жизни собак
Правильное питание для собаки играет важную роль в ее здоровье и активной жизни. Существует несколько разных видов кормов для собак, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами, а также некоторыми особенностями.
Сухой корм
Сухой корм (например, корм брит для собак) представляет собой удобное и практичное решение для многих владельцев собак.
Его преимущества включают в себя удобство хранения и долгий срок годности.
Этот вид корма также может способствовать здоровью зубов, так как многие сухие корма предоставляют механическую очистку зубов.
Большой выбор вкусов и составов сухих кормов позволяет выбирать оптимальный вариант для каждой собаки.
Влажный корм (консервы)
Консервы содержат естественную жидкость, способствующую насыщению собаки.
В составе влажных кормов содержатся легкоусвояемые протеины.
Помимо этого, подобный корм является оптимальным выбором для питомцев с проблемными зубами или системой пищеварения.
Стоит учесть, что данная категория товаров является более дорогой, а также требующей более частого приобретения.
Натуральное питание
Овощи, мясо, зерновые культуры и другие продукты можно считать натуральным питанием собаки.
Данные подход гарантирует контроль над составом, и сводит к минимуму употребление искусственных добавок.
Здесь нужно обратить особое внимание разнообразию питания, и знать особенности потребностей каждой породы собак.
Домашнее приготовление
Домашнее приготовление пищи для собаки предоставляет максимальный контроль над качеством и рецептом.
При таком подходе есть возможность составить уникальное меню, исходя из потребностей и предпочтений питомца.
Здесь также нужно много времени и понимания необходимости соблюдения баланса.
Питательные вещества
Минералы и витамины важны в обеспечении активной жизнедеятельности собак и поддержании их здоровья.
Организм собаки, как и организм их владельца, требует поступления разнообразных питательных веществ для выполнения жизненно важных функций.
Остановимся более подробно на минералах и витаминах, необходимых в рационе собак.
Витамины
- Витамины группы B, а именно B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 отвечают за метаболические процессы. Благодаря им нервная система остается здоровой, стабилизируется обмен веществ, а организм обеспечивается энергией.
- Витамин D3 нужен для правильного усвоения фосфора и кальция, то есть обеспечивается здоровье зубов и костей питомца. Он также регулирует уровень кальция в крови.
- Витамин K2 рекомендуют принимать в сочетании с витаминов D. Он оптимизирует свертывание крови. То есть останавливае кровотечения и поддерживает здоровье сосудов.
- Витамин A - для зрения и развития организма. Помимо этого поддерживает здоровой кожи и слизистой. Важен в поддержании иммунитета.
- Витамин E - антиоксидант. Рекомендуют принимать в сочетании в витамином А. Поддерживает иммунную систему и защищает клетки от повреждений. Поимо этого, улучшаеткачество шерсти и кожи.
Минералы
Минералы играют не менее важную роль.
- Железо необходимо для формирования кровяных клеток и доставки кислорода.
- Медь участвует в образовании кровяных клеток, здоровье кожи.
- Цинк нужен для поддержания иммунитета и заживления ран. Улучшает здоровье кожи и качество шерсти.
- Калий, натрий участвуют в регулиривании баланса жидкости и электролитов. Данные минералы поддерживают оптимальное давление, работу нервов и мышц .
- Кальций нужен для здоровых зубов и костей собаки. Помимо этого участвует в метаболических процессах, принимает участие в функционировании мышц.
- Фосфор, при примеме с кальцием, формирует кости и зубы. Участвует в процессе энергообмена.
- Магний участвует в биохимических процессах, таких как синтез аминокислот и ДНК. Формирует кости и мышцы.
- Селен - антиоксидант, поддерживающий иммунитет и помогающий защищать клетки от повреждений.
Итог
Правильное сбалансированное питание собаки обеспечивает не только поступление витаминов и минералов, но и обеспечивает правильные пропорции белоков, жиров и углеводов.
Выбор типа корма зависит от возраста, размера, активности и здоровья домашнего питомца. Здесь лучше проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по питанию, чтобы выбрать наилучший вариант, который обеспечит вашему пушистому другу здоровое и счастливое существование.