Роль правильного питания в жизни собак

Правильное питание для собаки играет важную роль в ее здоровье и активной жизни. Существует несколько разных видов кормов для собак, каждый из которых обладает своими уникальными преимуществами, а также некоторыми особенностями.

Сухой корм

Сухой корм (например, корм брит для собак) представляет собой удобное и практичное решение для многих владельцев собак.

Его преимущества включают в себя удобство хранения и долгий срок годности.

Этот вид корма также может способствовать здоровью зубов, так как многие сухие корма предоставляют механическую очистку зубов.

Большой выбор вкусов и составов сухих кормов позволяет выбирать оптимальный вариант для каждой собаки.

Влажный корм (консервы)

Консервы содержат естественную жидкость, способствующую насыщению собаки.

В составе влажных кормов содержатся легкоусвояемые протеины.

Помимо этого, подобный корм является оптимальным выбором для питомцев с проблемными зубами или системой пищеварения.

Стоит учесть, что данная категория товаров является более дорогой, а также требующей более частого приобретения.

Натуральное питание

Овощи, мясо, зерновые культуры и другие продукты можно считать натуральным питанием собаки.

Данные подход гарантирует контроль над составом, и сводит к минимуму употребление искусственных добавок.

Здесь нужно обратить особое внимание разнообразию питания, и знать особенности потребностей каждой породы собак.

Домашнее приготовление

Домашнее приготовление пищи для собаки предоставляет максимальный контроль над качеством и рецептом.

При таком подходе есть возможность составить уникальное меню, исходя из потребностей и предпочтений питомца.

Здесь также нужно много времени и понимания необходимости соблюдения баланса.

Питательные вещества

Минералы и витамины важны в обеспечении активной жизнедеятельности собак и поддержании их здоровья.

Организм собаки, как и организм их владельца, требует поступления разнообразных питательных веществ для выполнения жизненно важных функций.

Остановимся более подробно на минералах и витаминах, необходимых в рационе собак.

Витамины

Витамины группы B, а именно B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 отвечают за метаболические процессы. Благодаря им нервная система остается здоровой, стабилизируется обмен веществ, а организм обеспечивается энергией.

Витамин D3 нужен для правильного усвоения фосфора и кальция, то есть обеспечивается здоровье зубов и костей питомца. Он также регулирует уровень кальция в крови.

Витамин K2 рекомендуют принимать в сочетании с витаминов D. Он оптимизирует свертывание крови. То есть останавливае кровотечения и поддерживает здоровье сосудов.

Витамин A - для зрения и развития организма. Помимо этого поддерживает здоровой кожи и слизистой. Важен в поддержании иммунитета.

Витамин E - антиоксидант. Рекомендуют принимать в сочетании в витамином А. Поддерживает иммунную систему и защищает клетки от повреждений. Поимо этого, улучшаеткачество шерсти и кожи.

Минералы

Минералы играют не менее важную роль.

Железо необходимо для формирования кровяных клеток и доставки кислорода.

Медь участвует в образовании кровяных клеток, здоровье кожи.

Цинк нужен для поддержания иммунитета и заживления ран. Улучшает здоровье кожи и качество шерсти.

Калий, натрий участвуют в регулиривании баланса жидкости и электролитов. Данные минералы поддерживают оптимальное давление, работу нервов и мышц .

Кальций нужен для здоровых зубов и костей собаки. Помимо этого участвует в метаболических процессах, принимает участие в функционировании мышц.

Фосфор, при примеме с кальцием, формирует кости и зубы. Участвует в процессе энергообмена.

Магний участвует в биохимических процессах, таких как синтез аминокислот и ДНК. Формирует кости и мышцы.

Селен - антиоксидант, поддерживающий иммунитет и помогающий защищать клетки от повреждений.

Итог

Правильное сбалансированное питание собаки обеспечивает не только поступление витаминов и минералов, но и обеспечивает правильные пропорции белоков, жиров и углеводов.

Выбор типа корма зависит от возраста, размера, активности и здоровья домашнего питомца. Здесь лучше проконсультироваться с ветеринаром или специалистом по питанию, чтобы выбрать наилучший вариант, который обеспечит вашему пушистому другу здоровое и счастливое существование.