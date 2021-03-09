«Сейчас места в больницах есть», - на Харьковщине увеличилось количество госпитализаций пациентов с коронавирусом

В Украине началась третья волна пандемии - растет как количество новых больных коронавирусом, так и количество госпитализированных пациентов. Об этом сегодня на брифинге сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

И хотя, по словам главы Минздрава, им удается наращивать количество тестирований на Covid-19, но вот темпами вакцинации Степанов не доволен. Поэтому, дабы ускорить процесс министр, говорит, планирует собрать селекторное совещание с руководителями регионов.

Максим Степанов, министр здравоохранения Украины

Мене не влаштовують ці цифри. Я інше ставив завдання - щодо темпів вакцинації. Розуміючи, що ми каскадним шляхом розгортаємо цю вакцинацію, можу сказати, що на кінець минулого тижня повинні були вже вийти на 10 тисяч осіб на добу, яку ми повинні вакцинувати. І - далі, збільшуючи цю кількість. Як бачите, ми вийшли на трохи більше, ніж три тисячі.

С начала вакцинации, которая стартовала 24 февраля, в стране привиты чуть более 19 тысяч человек.

Доля несколькомиллионной Харьковщины по состоянию на 8 марта составляла здесь лишь полтысячи человек, окончательной же цифры привитых, по состоянию на вторник, до 18 часов облздрав не предоставил.

Чиновники же призывают с прививками не тянуть и напоминают, что их на Слобожанщине делают в таких громадах как Мерефа, Чугуев, Богодухов, Балаклея, Первомайский и на базе Областной детской инфекционной клинической больницы и Харьковской областной клинической больницы.

Между тем количество выездов на подозрения относительно Covid-19 в регионе увеличилось почти вдвое.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

Приблизно 110-120 хворих на добу звертається по екстрену допомогу. 80-90 чоловік з них доправляємо до лікарень. Дійсно, більша частина з них потребує кисню. Але наразі місця у лікарнях є, то ж питань щодо госпіталізації не виникає.

По данным областного Лабцентра, от начала пандемии на Харьковщине коронавирус подхватили уже почти 87 000 человек, из них более 78 000 пациентов выздоровели, 1652 человека врачам спасти не удалось.

Агентство Телевидения Новости