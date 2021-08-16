Секрет долголетия: названа привычка, которая поможет сохранить здоровье

Долголетие может казаться чем-то труднодостижимым, но продлить годы своей жизни вполне можно путем ведения здорового образа жизни. Врачи обращают внимание, что увеличить продолжительность жизни можно и с помощью некоторых ежедневных привычек.

В частности, медики рекомендуют чистить зубы дважды в день зубной пастой, содержащей фтор, а также использовать зубную нить или межзубную щеточку. Это поможет предотвратить преждевременное поражение зубов, положительно скажется на общем состоянии организма и позволит продлить годы вашей жизни, сообщает Сегодня.

Здоровье полости рта имеет прямое отношение к общему состоянию организма, поэтому специалисты советуют внимательно относится к чистке зубов и делать это не только с помощью классической зубной щетки, но и зубной нити, пишет издание Daily Express со ссылкой на результаты исследования, опубликованного в Journal of Periodontal. "Это (проблемы с зубами – "Профиль") может привести к плохому усваиванию пищи, болям, возможно, даже к более высокому риску сердечных заболеваний и инсульта", – утверждают авторы исследования.

Основной вывод, к которому пришли медики, заключается в том, что использование зубной нити и межзубных щеток снижает риск ишемической болезни сердца (ИБС) и заболеваний сердца. В частности, тяжелая инфекция, поражающая десны – пародонтит, имеет тесную связь с ИБС, утверждают специалисты. Кроме того, плохое состояние зубов увеличивает риск бактериальной инфекции в кровотоке, что, в свою очередь, также может сказаться на состоянии сердечных клапанов.

Источник: u-news.com.ua/

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