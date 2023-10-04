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Серце зупинялось двічі, але лікарі спасали пацієнта: будні «швидкої» у Харкові
Успішну реанімацію провела бригада швидкої та невідкладної допомоги у Харкові.
04 жовтня о 00:18 надійшов екстрений виклик до чоловіка 66 років, мешканця Харкова, повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
По прибуттю бригади констатовано клінічну смерть внаслідок гострого інфаркту міокарда та негайно розпочато реанімаційні заходи, в результаті яких було відновлено вітальні функції.
Серце хворого зупинялось двічі, в обох випадках бригаді вдалося повернути чоловіка до життя та шпиталізувати до лікувального закладу.