Що можна їсти і пити дитині в 1 рік

Важливо розуміти, що введення їжі та рідини дитині в 1 рік - важливий етап у її розвитку. До цього часу більшість дітей вже починають сприймати різноманітну їжу і можуть спробувати різноманітний раціон. Однак важливо враховувати індивідуальні особливості дитини, її алергії, вподобання та рекомендації педіатра.

Тут ви дізнаєтеся, що можна їсти дитині в 1 рік, а також що можна пити.

Молочні продукти

Грудне молоко або адаптовані молочні суміші.

Також підійде сир або йогурт без доданого цукру.

Варто зазначити, що молочні продукти багаті кальцієм і поживними речовинами, які важливі для здоров'я кісток і зубів.

Фрукти та овочі

Можна включити в раціон м'які та ніжні фрукти:

банани,

груші,

персики,

манго,

ківі.

При цьому варто відмовитися від фруктів із кісточками або занадто кислих фруктів.

Овочі, такі як

морква,

картопля,

броколі,

гарбуз,

солодкий перець.

Зверніть увагу, варені або запечені овочі легші для травлення.

Злаки

Підійдуть

рисова каша,

вівсянка,

гречка

та інші злаки, приготовані у вигляді каші на воді або на молоці.

М'ясо та білок

Серед м'яса вибирайте ніжні сорти, такі як курятина, індичка або яловичина.

М'ясо можна варити, тушкувати або запікати, а потім дрібно порубати або подрібнити.

Також можна давати жовток яйця (білок можна додати пізніше, оскільки він може викликати алергію).

Риба

Якщо в сім'ї немає алергії на рибу, можна вводити дітям м'які сорти риби, як-от тилапія або лосось. Рибу слід ретельно відокремити від кісток.

Хлібці та кекси

Поступово вводьте м'які хлібці та кекси, які добре попередньо прокушуються та подрібнюються в роті.

Горіхи та насіння

Введіть дрібно подрібнені горіхи або насіння в обмежених кількостях.

Що можна пити

Вода є найкращим вибором напою для дитини у віці 1 року. Вона зволожує організм, підтримує нормальну роботу органів і систем, а також сприяє правильній травній функції. Важливо надавати дитині доступ до води протягом дня.

Коли дитина досягає 1 року, також можна почати пропонувати невеликі порції натуральних соків, але важливо дотримуватися певних правил:

Вводьте натуральні соки тільки після консультації з педіатром. Для початку, соки краще розбавляти водою в пропорції, наприклад, одна частина соку і дві частини води. За можливості, перевагу слід віддавати низькокислотним сокам, таким як яблучний або грушевий. Уникайте соків із доданим цукром і барвниками.

Крім цього, стежте за реакцією дитини на соки. Деякі діти можуть негативно реагувати на соки через їхній високий вміст цукру.

Важливо пам'ятати, що молоко й адаптовані молочні суміші також є джерелами рідини для дитини в цьому віці. Вони забезпечують дитину не тільки водою, а й необхідними поживними речовинами, такими як білок, кальцій і вітаміни.

Однак при введенні будь-яких нових напоїв у раціон дитини завжди варто отримати пораду від педіатра, щоб переконатися, що вони відповідають потребам і стану вашої дитини.

Підсумок

Важливо стежити за реакцією дитини на нові продукти та уважно відстежувати можливі ознаки алергічних реакцій. Поступово вводьте нові продукти, починаючи з невеликих порцій, щоб дати організму дитини звикнути до нового харчування.

Незалежно від раціону, завжди консультуйтеся з педіатром перед введенням нових продуктів у раціон дитини.