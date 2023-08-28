Що можна їсти і пити дитині в 1 рік
Важливо розуміти, що введення їжі та рідини дитині в 1 рік - важливий етап у її розвитку. До цього часу більшість дітей вже починають сприймати різноманітну їжу і можуть спробувати різноманітний раціон. Однак важливо враховувати індивідуальні особливості дитини, її алергії, вподобання та рекомендації педіатра.
Тут ви дізнаєтеся, що можна їсти дитині в 1 рік, а також що можна пити.
Молочні продукти
Грудне молоко або адаптовані молочні суміші.
Також підійде сир або йогурт без доданого цукру.
Варто зазначити, що молочні продукти багаті кальцієм і поживними речовинами, які важливі для здоров'я кісток і зубів.
Фрукти та овочі
Можна включити в раціон м'які та ніжні фрукти:
- банани,
- груші,
- персики,
- манго,
- ківі.
При цьому варто відмовитися від фруктів із кісточками або занадто кислих фруктів.
Овочі, такі як
- морква,
- картопля,
- броколі,
- гарбуз,
- солодкий перець.
Зверніть увагу, варені або запечені овочі легші для травлення.
Злаки
Підійдуть
- рисова каша,
- вівсянка,
- гречка
та інші злаки, приготовані у вигляді каші на воді або на молоці.
М'ясо та білок
Серед м'яса вибирайте ніжні сорти, такі як курятина, індичка або яловичина.
М'ясо можна варити, тушкувати або запікати, а потім дрібно порубати або подрібнити.
Також можна давати жовток яйця (білок можна додати пізніше, оскільки він може викликати алергію).
Риба
Якщо в сім'ї немає алергії на рибу, можна вводити дітям м'які сорти риби, як-от тилапія або лосось. Рибу слід ретельно відокремити від кісток.
Хлібці та кекси
Поступово вводьте м'які хлібці та кекси, які добре попередньо прокушуються та подрібнюються в роті.
Горіхи та насіння
Введіть дрібно подрібнені горіхи або насіння в обмежених кількостях.
Що можна пити
Вода є найкращим вибором напою для дитини у віці 1 року. Вона зволожує організм, підтримує нормальну роботу органів і систем, а також сприяє правильній травній функції. Важливо надавати дитині доступ до води протягом дня.
Коли дитина досягає 1 року, також можна почати пропонувати невеликі порції натуральних соків, але важливо дотримуватися певних правил:
- Вводьте натуральні соки тільки після консультації з педіатром.
- Для початку, соки краще розбавляти водою в пропорції, наприклад, одна частина соку і дві частини води.
- За можливості, перевагу слід віддавати низькокислотним сокам, таким як яблучний або грушевий.
- Уникайте соків із доданим цукром і барвниками.
Крім цього, стежте за реакцією дитини на соки. Деякі діти можуть негативно реагувати на соки через їхній високий вміст цукру.
Важливо пам'ятати, що молоко й адаптовані молочні суміші також є джерелами рідини для дитини в цьому віці. Вони забезпечують дитину не тільки водою, а й необхідними поживними речовинами, такими як білок, кальцій і вітаміни.
Однак при введенні будь-яких нових напоїв у раціон дитини завжди варто отримати пораду від педіатра, щоб переконатися, що вони відповідають потребам і стану вашої дитини.
Підсумок
Важливо стежити за реакцією дитини на нові продукти та уважно відстежувати можливі ознаки алергічних реакцій. Поступово вводьте нові продукти, починаючи з невеликих порцій, щоб дати організму дитини звикнути до нового харчування.
Незалежно від раціону, завжди консультуйтеся з педіатром перед введенням нових продуктів у раціон дитини.