Здоров'я
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28.08.2023 21:00
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Що можна їсти і пити дитині в 1 рік

Важливо розуміти, що введення їжі та рідини дитині в 1 рік - важливий етап у її розвитку. До цього часу більшість дітей вже починають сприймати різноманітну їжу і можуть спробувати різноманітний раціон. Однак важливо враховувати індивідуальні особливості дитини, її алергії, вподобання та рекомендації педіатра.

Що можна їсти і пити дитині в 1 рік

Тут ви дізнаєтеся, що можна їсти дитині в 1 рік, а також що можна пити.

Молочні продукти

Грудне молоко або адаптовані молочні суміші.

Також підійде сир або йогурт без доданого цукру.

Варто зазначити, що молочні продукти багаті кальцієм і поживними речовинами, які важливі для здоров'я кісток і зубів.

Фрукти та овочі

Можна включити в раціон м'які та ніжні фрукти:

  • банани,
  • груші,
  • персики,
  • манго,
  • ківі.

При цьому варто відмовитися від фруктів із кісточками або занадто кислих фруктів.

Овочі, такі як

  • морква,
  • картопля,
  • броколі,
  • гарбуз,
  • солодкий перець.

Зверніть увагу, варені або запечені овочі легші для травлення.

Злаки

Підійдуть

  • рисова каша,
  • вівсянка,
  • гречка

та інші злаки, приготовані у вигляді каші на воді або на молоці.

М'ясо та білок

Серед м'яса вибирайте ніжні сорти, такі як курятина, індичка або яловичина.

М'ясо можна варити, тушкувати або запікати, а потім дрібно порубати або подрібнити.

Також можна давати жовток яйця (білок можна додати пізніше, оскільки він може викликати алергію).

Риба

Якщо в сім'ї немає алергії на рибу, можна вводити дітям м'які сорти риби, як-от тилапія або лосось. Рибу слід ретельно відокремити від кісток.

Хлібці та кекси

Поступово вводьте м'які хлібці та кекси, які добре попередньо прокушуються та подрібнюються в роті.

Горіхи та насіння

Введіть дрібно подрібнені горіхи або насіння в обмежених кількостях.

Що можна пити

Вода є найкращим вибором напою для дитини у віці 1 року. Вона зволожує організм, підтримує нормальну роботу органів і систем, а також сприяє правильній травній функції. Важливо надавати дитині доступ до води протягом дня.

Коли дитина досягає 1 року, також можна почати пропонувати невеликі порції натуральних соків, але важливо дотримуватися певних правил:

  1. Вводьте натуральні соки тільки після консультації з педіатром.
  2. Для початку, соки краще розбавляти водою в пропорції, наприклад, одна частина соку і дві частини води.
  3. За можливості, перевагу слід віддавати низькокислотним сокам, таким як яблучний або грушевий.
  4. Уникайте соків із доданим цукром і барвниками.

Крім цього, стежте за реакцією дитини на соки. Деякі діти можуть негативно реагувати на соки через їхній високий вміст цукру.

Важливо пам'ятати, що молоко й адаптовані молочні суміші також є джерелами рідини для дитини в цьому віці. Вони забезпечують дитину не тільки водою, а й необхідними поживними речовинами, такими як білок, кальцій і вітаміни.

Однак при введенні будь-яких нових напоїв у раціон дитини завжди варто отримати пораду від педіатра, щоб переконатися, що вони відповідають потребам і стану вашої дитини.

Підсумок

Важливо стежити за реакцією дитини на нові продукти та уважно відстежувати можливі ознаки алергічних реакцій. Поступово вводьте нові продукти, починаючи з невеликих порцій, щоб дати організму дитини звикнути до нового харчування.

Незалежно від раціону, завжди консультуйтеся з педіатром перед введенням нових продуктів у раціон дитини.

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