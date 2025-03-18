Здоров'я
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:00
Просмотров: 14

Що покаже спермограма

Спермограма - це важливий аналіз, що оцінює фізико-хімічні та макроскопічні характеристики еякуляту.

Вона дозволяє оцінити такі характеристики:

  • Обсяг порції еякуляту;
  • Колір зразка;
  • Консистенцію і в’язкість сперми;
  • Запах;
  • Кислотність (рівень рН);
  • Наявність домішок - слизу, крові тощо;
  • Рухливість сперматозоїдів (вона може бути знижена, нормальна або відсутня);
  • Наявність аномальних клітин, незрілих сперматозоїдів, нормальних клітин тощо;
  • Наявність в зразку лейкоцитів та еритроцитів;
  • Здатність сперматозоїдів до аглютинації (злипання).

 Мікроскопічне дослідження також дозволяє виявити інфекційні агенти.

Коли потрібно здавати спермограму

Сьогодні за статистикою кожна 15-та пара репродуктивного віку має певні проблеми із зачаттям, і чоловіче безпліддя є досить поширеним явищем, сягаючи приблизно 25%.

Проблемою із зачаттям називається ненастання вагітності через як мінімум 12 місяців активних спроб. Що саме унеможливлює зачаття - низька рухливість сперматозоїдів, їхнє злипання, наявність запалення, інфекції або ж повна відсутність сперматозоїдів - покаже аналіз.

Здавати його рекомендується:

  • При підготовці до зачаття;
  • При діагностуванні безпліддя для виявлення його причин;
  • Для оцінки можливостей застосування допоміжних репродуктивних технологій;
  • Для визначення патологій репродуктивної системи;
  • Для оцінки ефективності проведеної терапії;
  • Для оцінки ефективності проведеної вазектомії.

Як підготуватися до здачі сперми

Для того, щоб результати дослідження були достовірними, необхідно: 

  • Утриматись від сім’явиверження впродовж щонайменше 2-3 днів (але не більше 7).
  • Впродовж 3 днів уникати теплового впливу на пахову зону (гарячі ванни, сауни, лазні, фізіопроцедури).
  • Не вживати алкоголь за 3 дні до здачі аналізу, уникати впливу токсичних речовин.
  • Після масажу простати - 3-4 дні не можна здавати еякулят на аналіз.
  • Після хвороб, що супроводжувались гарячкою та лихоманкою, аналіз не здають впродовж 7-10 днів, якщо були запальні процеси в сечостатевій системі - можна здавати лише через 2 тижні. 
  • Не використовувати презервативи і змазки при зборі еякуляту.

Де здати спермограму

Сімейна лабораторія проводить спермограму та інші загальноклінічні аналізи https://rcld.com.ua/analizi/zagalnoklinichni/ в Харкові, Ужгороді та інших містах. Висока кваліфікація персоналу, широкий спектр аналізів, конкурентні ціни і зручність отримання результатів робить Сімейну лабораторію привабливою для найвимогливіших пацієнтів.

Перейти к списку новостей

Март
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 