Що покаже спермограма

Спермограма - це важливий аналіз, що оцінює фізико-хімічні та макроскопічні характеристики еякуляту.

Вона дозволяє оцінити такі характеристики:

Обсяг порції еякуляту;

Колір зразка;

Консистенцію і в’язкість сперми;

Запах;

Кислотність (рівень рН);

Наявність домішок - слизу, крові тощо;

Рухливість сперматозоїдів (вона може бути знижена, нормальна або відсутня);

Наявність аномальних клітин, незрілих сперматозоїдів, нормальних клітин тощо;

Наявність в зразку лейкоцитів та еритроцитів;

Здатність сперматозоїдів до аглютинації (злипання).

Мікроскопічне дослідження також дозволяє виявити інфекційні агенти.

Коли потрібно здавати спермограму

Сьогодні за статистикою кожна 15-та пара репродуктивного віку має певні проблеми із зачаттям, і чоловіче безпліддя є досить поширеним явищем, сягаючи приблизно 25%.

Проблемою із зачаттям називається ненастання вагітності через як мінімум 12 місяців активних спроб. Що саме унеможливлює зачаття - низька рухливість сперматозоїдів, їхнє злипання, наявність запалення, інфекції або ж повна відсутність сперматозоїдів - покаже аналіз.

Здавати його рекомендується:

При підготовці до зачаття;

При діагностуванні безпліддя для виявлення його причин;

Для оцінки можливостей застосування допоміжних репродуктивних технологій;

Для визначення патологій репродуктивної системи;

Для оцінки ефективності проведеної терапії;

Для оцінки ефективності проведеної вазектомії.

Як підготуватися до здачі сперми

Для того, щоб результати дослідження були достовірними, необхідно:

Утриматись від сім’явиверження впродовж щонайменше 2-3 днів (але не більше 7).

Впродовж 3 днів уникати теплового впливу на пахову зону (гарячі ванни, сауни, лазні, фізіопроцедури).

Не вживати алкоголь за 3 дні до здачі аналізу, уникати впливу токсичних речовин.

Після масажу простати - 3-4 дні не можна здавати еякулят на аналіз.

Після хвороб, що супроводжувались гарячкою та лихоманкою, аналіз не здають впродовж 7-10 днів, якщо були запальні процеси в сечостатевій системі - можна здавати лише через 2 тижні.

Не використовувати презервативи і змазки при зборі еякуляту.

Де здати спермограму

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