Що покаже спермограма
Спермограма - це важливий аналіз, що оцінює фізико-хімічні та макроскопічні характеристики еякуляту.
Вона дозволяє оцінити такі характеристики:
- Обсяг порції еякуляту;
- Колір зразка;
- Консистенцію і в’язкість сперми;
- Запах;
- Кислотність (рівень рН);
- Наявність домішок - слизу, крові тощо;
- Рухливість сперматозоїдів (вона може бути знижена, нормальна або відсутня);
- Наявність аномальних клітин, незрілих сперматозоїдів, нормальних клітин тощо;
- Наявність в зразку лейкоцитів та еритроцитів;
- Здатність сперматозоїдів до аглютинації (злипання).
Мікроскопічне дослідження також дозволяє виявити інфекційні агенти.
Коли потрібно здавати спермограму
Сьогодні за статистикою кожна 15-та пара репродуктивного віку має певні проблеми із зачаттям, і чоловіче безпліддя є досить поширеним явищем, сягаючи приблизно 25%.
Проблемою із зачаттям називається ненастання вагітності через як мінімум 12 місяців активних спроб. Що саме унеможливлює зачаття - низька рухливість сперматозоїдів, їхнє злипання, наявність запалення, інфекції або ж повна відсутність сперматозоїдів - покаже аналіз.
Здавати його рекомендується:
- При підготовці до зачаття;
- При діагностуванні безпліддя для виявлення його причин;
- Для оцінки можливостей застосування допоміжних репродуктивних технологій;
- Для визначення патологій репродуктивної системи;
- Для оцінки ефективності проведеної терапії;
- Для оцінки ефективності проведеної вазектомії.
Як підготуватися до здачі сперми
Для того, щоб результати дослідження були достовірними, необхідно:
- Утриматись від сім’явиверження впродовж щонайменше 2-3 днів (але не більше 7).
- Впродовж 3 днів уникати теплового впливу на пахову зону (гарячі ванни, сауни, лазні, фізіопроцедури).
- Не вживати алкоголь за 3 дні до здачі аналізу, уникати впливу токсичних речовин.
- Після масажу простати - 3-4 дні не можна здавати еякулят на аналіз.
- Після хвороб, що супроводжувались гарячкою та лихоманкою, аналіз не здають впродовж 7-10 днів, якщо були запальні процеси в сечостатевій системі - можна здавати лише через 2 тижні.
- Не використовувати презервативи і змазки при зборі еякуляту.
Де здати спермограму
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