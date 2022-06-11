Штати значно збільшують запаси вакцин проти мавпячої віспи

Американські посадовці заявили про наміри в рази збільшити запаси вакцин проти віспи мавп, яку виявили вже в трьох десятках країн по всьому світу, в тому числі у США.

Про це повідомляє ABC News, передає Укрінформ.

«Уряд Сполучених Штатів прийняв рішення закупити більше вакцини проти віспи мавп на тлі несподіваного спалаху хвороби», - вказується в повідомленні.

Попри те, що система охорони здоров’я США вважає низьким ризик поширення інфекції серед американців, провадиться підготовка до різних сценаріїв.

У цьому зв’язку американський уряд уже створив запас із 72 тисяч доз вакцини Jynneos та очікує отримання додаткових 300 тисяч доз препарату виробництва Bavarian Nordic. Вони мають надійти до медичних закладів протягом наступних кількох тижнів.

Окрім того, у п’ятницю уряд оголосив про замовлення ще 500 тисяч доз Jynneos, які будуть доставлені до кінця року.

Як повідомляв Укрінформ, за даними ВООЗ, близько трьох десятків країн підтвердили загалом понад тисячу випадків захворювання на мавпячу віспу. У США виявили 45 випадків - у 15 штатах і столичному окрузі Колумбія США.

Источник: ukrinform.ua

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