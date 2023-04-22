Швидка на тракторі: місцевий житель допоміг бригаді

20.04.2023 року о 11:50 надійшов виклик у Красноградський район, с. Кирилівка, привід виклику “задихається”.

Бригада 2003 у складі: фельдшера Омелян Владислав Олександрович, медична сестра Мамедова Анастасія Олександрівна, водій Клименко Олег Анатолійович, негайно виїхали на виклик. По прибуттю в село, у зв’язку з погодними умовами та відсутністю бетонного покриття, бригада була не в змозі доїхати, але це їх не зупинило.

Вони звернулись до місцевих жителів. На допомогу відгукнувся Ткаченко Василь Миколайович, який не залишився байдужим та доставив бригаду на місце виклику та після надання допомоги пацієнтці, довіз хвору та бригаду назад до автівки ЕМД для подальшої госпіталізації у Красноградську ЦРЛ.

Джерело: КНП ХОР “Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”

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