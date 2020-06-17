Смертельно опасно: в Харьковской области пенсионер отравился вялено-копченой рыбой

Вызов на линию "103" в поселке городского типа Боровая поступил накануне днем. Врачам сообщили, что 68-летний мужчина внезапно потерял сознание. Медики, прибывшие на место диагностировали у него инфекционно-токсический шок.

Виктор Забашта, дир. Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Коли бригада прибула на місце події, з'ясувалося, що він вживав в їжу рибу, яку сам виготовив. Було попередньо встановлено діагноз - ботулізм і хворого доправлено до Ізюмської ЦРЛ. Потім ми перевозили анатоксин з міста до лікарні. Всі засоби і сили були направлені на те, щоб врятувати від цієї небезпечної хвороби

В тяжелом состоянии пенсионера доставили в больницу, медики перевели мужчину на искусственную вентиляцию легких. По информации главного врача Изюмской центральной районной больницы сегодня больной пришел в себя, однако сам еще не дышит. Общие прогнозы относительно состояния здоровья положительные. Медики говорят, на Харьковщине это первый случай ботулизма в этом году. Болезнь опасна тем, что у больного развивается дыхательная недостаточность, которая является причиной смерти при ботулизме. Ботулизм - это тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, которые содержат ботулотоксины. Возбудитель болезни размножается при несоблюдении санитарных норм при приготовлении пищи. Чаще всего - это вяленая или копченая рыба.

Виктор Забашта, дир. Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

Після того як людина або її оточуючі бачать, що порушуються функції центральної-нервової системи, функції дихання, з'являється запаморочення, або втрата свідомості, звичайно потрібно викликати екстрену медичну допомогу. Це невідкладний стан і звичайно потрібно звертатися до лікаря. Тому що дуже складна хвороба і дуже тяжкі наслідки

По словам Забашты, успех в лечении ботулизма зависит от того, как быстро была введена сыворотка. Поэтому при первых симптомах - это двоение в глазах, трудности при глотании, тяжесть в мышцах - необходимо обращаться к врачам.

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