Строительство онкоцентра: установили половину колонн каркаса лечебно-диагностического корпуса

В ближайшее время строители начнут укладывать перекрытия второго этажа здания. Как сообщили в ХОГА со ссылкой на заместителя председателя Харьковской ОГА Михаила Харнама, сейчас работы на объекте, который строят в рамках Программы Президента Украины Владимира Зеленского «Большое строительство», проходят в соответствии с графиками.

На строительной площадке работают 7 механизмов - грузоподъемная техника, экскаваторы и тому подобное. В работах задействованы более 50 работников: это сварщики, плотники, монтажники, бетонщики и другие специалисты.

«По графику завозятся железобетонные конструкции - колонны, ригели, плиты-перекрытия. Ориентировочно дней через 10-12 уже будет видно перекрытия второго этажа. На следующей неделе планируется принять бетон - около 250 кубов - на монолитные стены, на которые сейчас вяжется арматура», - рассказал Михаил Харнам.

По информации директора Департамента капитального строительства Харьковской ОГА Сергея Жукова, сейчас на объекте смонтировано 70 колонн железобетонного каркаса лечебно-диагностического корпуса.

«Это почти 50% первого и второго этажа всего лечебно-диагностического корпуса. На этот момент подрядная организация усилила монтаж колонн. Прибыла дополнительная бригада, занимающаяся исключительно монтажом колонн. Также работают три бригады на монолитных участках», - рассказал Сергей Жуков.

Лечебно-диагностический корпус первой очереди строительства состоит из трех секций: А, Б и В. Сейчас идет монтаж колонн на всех трех секциях.

В 2021 году проектом предусмотрено изготовление и монтаж железобетонного каркаса первой части лечебно-диагностического корпуса, устройство наружных и внутренних стен здания лечебно-диагностического корпуса, монтаж оконных блоков; устройство кровли, выполнение внутренних санитарно-технических работ, устройство систем отопления, обустройство индивидуального теплового пункта, строительство газовой котельной.

«Работы по строительству финансируются из трех источников: Государственного фонда регионального развития, государственной субвенции и областного бюджета. На сегодня финансирование происходит своевременно и в полном объеме», - отметил Михаил Харнам.

Агентство Телевидения Новости