Темнеет в глазах, упадок сил: в чем может быть причина

Если вы чувствуете слабость, а также у вас периодически темнеет в глазах, этому могут быть виной различный причины. Начиная от проблем с сосудами и заканчивая простудными состояниями. Разберем основные факторы, которые могут вызывать потемнение в глазах и упадок сил.

Гипотония или гипертония

Сниженное артериальное давление (гипотония) – неприятное состояние, которое часто идет рука об руку с головокружением, головной болью, спазмами в мышцах, плохим аппетитом, боязнью света и т.д. Гипотония может возникать из-за ряда факторов (питание, прием препаратов) или иметь генетическую природу. Но также темнеть в глазах может и при высоком АД – гипертонии.

Нормальной реакцией организма считается, если у вас потемнело в глазах, когда вы резко встали или сменили положение тела. Кровь просто отливает от головы или наоборот.

Тепловой удар, обезвоживание, переутомление

Если в жаркий день вы получили тепловой или солнечный удар, «темнота» в глазах вполне вероятна.

Также неприятное состояние может вызывать дефицит воды (не обязательно пить 2 литра, но и стаканом в день не обойтись).

Интенсивные физические нагрузки, недоедание – все это также может спровоцировать потемнение в глазах и чувство сильной усталости.

В этих случаях, вряд ли состояние будет повторяться – оно носит только разовый характер, например, после тренировки на голодный желудок или в жаркий день.

Нехватка витаминов

Потемнеть в глазах может банально от недостатка важных витаминов, минералов и микроэлементов. Это может быть дефицит железа, витаминов А, Е, D или группы B. Но определить, чего именно не хватает, помогут анализы.

Если к темноте в глазах подключаются судороги ног, возможно, у вас нехватка магния. А уж если вы заядлый кофеман, проблема налицо. Восполнить недостаток помогут такие комплексы как Магний В6.

Нарушение сердечного ритма

С возрастом нередко возникает аритмия, из-за которой мозг хуже снабжается кислородом. Это может провоцировать не только «темноту» и усталость, но и обморочные состояния. Запускать проблему не стоит – обратитесь к кардиологу, чтобы проверить, исключить или вылечить заболевание.

Зажим шейного отдела позвоночника

Зажим шейного отдела позвоночника – это неправильное положение шейного отдела позвоночника, при котором происходит сдавливание нервных корешков и сосудов, что может вызвать болевые ощущения и другие неприятные симптомы. Это состояние может возникнуть из-за неправильной позы, длительного нахождения в одной позиции, неправильного подбора подушки или матраса, а также из-за других факторов, таких как травмы или стресс.

Атеросклероз шейных сосудов или шейный остеохондроз также могут мешать поступлению кислорода в мозг. Сделайте УЗИ сосудов, КТ или МРТ шейного отдела позвоночника и обратитесь за консультацией к врачу.

Сахарный диабет

Темнеть в глазах может на фоне диабета и других эндокринных заболеваний. Так, неприятное состояние, может быть вызвано сбоем гормонального фона, например, во время беременности.

Также не исключены болезни глаз, поэтому обязательно обратитесь к окулисту для проверки зрения. А регулярный чек-ап организма и прием витаминов помогут всегда чувствовать себя здоровым.