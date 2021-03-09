ТОП-4 основных причин, почему бабушки любят своих внуков больше, чем своих детей

Хотя, без сомнения, я обобщаю здесь, мой более чем 30-летний опыт работы терапевтом привел меня к довольно любопытному выводу о семьях: а именно, что бабушкам и дедушкам, кажется, намного легче любить своих внуков или, по крайней мере, демонстрировать любовь для них - чем они когда-либо делали своих собственных детей.

Кроме того, их внуки (обычно мои клиенты) часто находили более комфортным и утешительным доверие бабушке и (хотя и не так сильно) дедушке, чем своим отцу и матери.

Если допустить общую точность моих открытий в этой области - и допустить, что есть многочисленные исключения из моих наблюдений - почему это должно быть так?

Позвольте мне предложить несколько вероятных причин:

1. Старший, более мягкий.

Нельзя отрицать, что некоторые люди с возрастом ожесточаются. Но подавляющее большинство из нас становится менее скованным, меньше теряет форму из-за повседневных разочарований. Кроме того, по мере того, как люди становятся старше, их ожидания в отношении других становятся более скромными, поскольку они становятся более искусными в восприятии мира таким, какой он есть.

Как они хотели бы, чтобы это было. Их отношение более терпимое, терпимое и снисходительное. В результате они, вероятно, будут относиться к проступкам своих внуков гораздо менее резко, чем в случае, когда они воспитывали собственных детей (то есть родителей своих внуков). Так что-то, что могло их беспокоить - или даже рассердить - в ваших словах и действиях, когда вы были молоды, теперь они могут признать более или менее соответствующими возрасту: поведение, вряд ли привлекающее негативное внимание и немедленное исправление или наказание.

2. Бесспорные тяготы воспитания и отрадные радости бабушек и дедушек.

Не подлежит даже сомнению, что воспитание детей - трудная задача. Дети могут быть трудными (иногда даже чрезвычайно). Они часто истощают ваше терпение, как бы вы ни старались сохранять спокойствие перед лицом их непринужденного и непослушного поведения. Они могут быть суетливым, плаксивым, требовательным, сварливыми, упорно не желают сотрудничать, опрометчиво импульсивными порой просто противными.

Но переходя к следующему поколению, бабушкам (или бабушкам и дедушкам в целом) обычно не приходится иметь дело со своими внуками в наиболее трудных для них условиях. От них также не требуется выполнять дисциплинарные обязанности, поэтому они могут быть более снисходительными. Завершив трудную, тревожную и сверхответственную работу по воспитанию детей, они находятся в гораздо лучшем положении, чтобы просто расслабиться и наслаждаться всем, что дети говорят и делают, что делает их такими милыми: их освежающей невинностью, творческой игрой, бесконечное чувство удивления и любопытства, удивительно новые (и даже очаровательные) способы самовыражения и так далее. Ежедневные стрессы, связанные с воспитанием детей, в этих совершенно иных отношениях между дедушкой и бабушкой практически отсутствуют. И поэтому их роль менее сложна, менее утомительна и менее трудоемка.

Бабушка, дедушка и внучка

3. Бабушки больше стараются (в конце концов, они всего лишь номер два).

В некотором смысле дети должны любить своих родителей. Независимо от того, насколько хорошо с ними обращаются, они все же настолько зависят от своих опекунов, что очень заинтересованы в том, чтобы найти способ надежно «привязаться» к ним. Хорошо известно, что дети могут еще больше привязываться к родителям, которые подвергаются эмоциональному, физическому или даже сексуальному насилию. И как же может быть иначе, когда их потребности настолько велики, что крайне важно сделать все возможное, чтобы чувствовать себя в безопасности в семье?

Напротив, союз ребенка с бабушкой и дедушкой, не основанный на такой огромной зависимости, нигде не чувствует для них такой критичности. Так что бабушки и дедушки вообще не могут принимать это как должное. Это нужно заработать. Вот почему бабушки и дедушки - и особенно бабушки - будут изо всех сил стараться привязать своих внуков к себе.

И это одна из причин, по которой они могут быть известны тем, что портят потомство своих отпрысков. Приходя в гости, они могут принести им экстравагантные подарки (не говоря уже о вкуснейшем домашнем печенье!); водите их в парки и на детские площадки (пока они беззастенчиво осыпают их угощениями) и вообще балуйте их при каждой возможности.

Неудивительно, что родители детей иногда могут чувствовать себя обязанными установить границы того, насколько они позволят бабушкам и дедушкам баловать своих детей, не желая, чтобы они привыкли к такому особому обращению и, таким образом, развили чувство собственного достоинства. Возможно также, что родители могут обижаться на бабушек и дедушек за то, что они дали своим детям гораздо больше свободы действий, позитивного внимания и привязанности, чем они могли вспомнить, когда они были молоды.

4. Вероятность переделки.

Когда родители стареют, они нередко думают (и, возможно, размышляют) о прошлых ошибках, которые они совершали со своими детьми, когда они росли. Фактически, когда дети становятся старше, они сами с большей вероятностью будут критиковать своих родителей за то, что, по их мнению, было вредным в их воспитании.

Возможно, они чувствовали себя чрезмерно контролируемыми, неуважительными, им постоянно читали лекции или им не давали столько успокоения и поддержки, сколько им было необходимо (а в то время они просто не могли сформулировать).

Бабушки и дедушки (и, опять же, бабушки в особенности) могут стремиться исправить эти прошлые неудачи, проявляя больше внимания - и проявляя больше любви и заботы - к детям своих детей. Обладая большим терпением, искренностью, состраданием и мудростью, они находятся в прекрасном положении, чтобы обеспечить своих внуков тем, чего много лет назад они могли даже не предложить своим собственным детям.

Излишне говорить, что их внуки - счастливые обладатели такого расширенного сочувствия, теплоты и понимания. И они высоко ценят то положительное отношение, которое их бабушка и дедушка так счастливы им одарить. Ведь прозрачность такой заботы и преданности в этих отношениях, разделенных двумя поколениями, может выходить далеко за пределы того, что ребенок может испытать со своими родителями. И их признательность за всю эту безусловную любовь (то есть чувство, что их ценят исключительно для себя) едва ли не хватает бабушкам и дедушкам, которые тоже благодарны за признание, которое они, возможно, никогда не получали от своих собственных детей.

В заключение я приведу несколько моих любимых цитат об этих исключительных отношениях, которые в идеале дают то, что я бы назвал двунаправленным воспитанием. И вы заметите, что некоторые из этих цитат (хотя, возможно, и преувеличенные) отражают некоторые из идей, которые я уже предложил:

"Идеальная любовь иногда не наступает до первого внука". –Уэльская пословица

"Бабушки - это мамы, у которых много глазури". –Автор неизвестен

"Ребенку нужны бабушка и дедушка, чьи-то бабушки и дедушки, чтобы немного более безопасно вырасти в незнакомом мире". –Чарльз и Энн Морс

"Наши внуки принимают нас за самих себя, без упреков или усилий, чтобы изменить нас, как никто за всю нашу жизнь никогда не делал, ни наши родители, братья и сестры, супруги, друзья - и почти никогда не наши собственные взрослые дети". –Рут Гуд

"Быть ​​бабушкой и дедушкой в ​​достаточной мере снимает с нас ответственность, и мы можем дружить". –Аллан Фром

"Когда дедушка и бабушка входят в дверь, дисциплина вылетает из окна" [!]. –Огден Нэш

"У бабушек никогда не кончаются объятия и печенья". –Автор неизвестен

Источник: 1 Минута