ТОП-7 способов обмануть собственное счастье: узнайте все о них

До следующего отпуска осталось несколько месяцев, и когда вы бронируете номер в отеле и забронируете авиабилеты, в ваше сознание закрадывается небольшая раздражающая мысль. Что, если кто-то из вашей группы заболеет, а вы не сможете поехать? Или, может быть, вы планируете посетить часть мира, подверженную штормам или землетрясениям.

Что, если случится одно из этих бедствий? Вы определенно будете чувствовать себя плохо из-за людей, чьи жизни нарушены этими ужасными событиями, но вы не могли не чувствовать себя обманутыми из-за факторов, находящихся вне вашего контроля, если они произойдут.

Обдумывание события, которое должно доставлять удовольствие с этим раздражающим чувством трепета, несомненно, может полностью отвлечь от удовольствия от этого опыта. Часть удовольствия от таких приятных событий, как поездка в отпуск, посещение свадьбы (или свидания), посещение концерта или спектакля, - это острые ощущения, которые вы получаете от обратного отсчета по мере приближения важного дня.

Точно так же после того, как событие закончилось, теперь вы можете с удовольствием вспоминать его, вспоминая его яркие моменты, или вы можете сосредоточиться на всех вещах, которые пошли не так. Хуже того, находясь среди того, что должно быть приятным событием, невозможно не думать, что оно скоро закончится.

Эти типы размышлений попадают в категорию обычных ловушек мышления в вашем мысленном путешествии во времени. Как отмечает психолог Барнаби Данн и его коллеги из Университета Эксетера (Соединенное Королевство) (2018), большая часть нашей сознательной жизни занята. Авторы отмечают, что когда мысленное путешествие во времени приобретает негативный оттенок, люди не будут так усердно работать, чтобы получить вознаграждение, связанное с приятными событиями, и не будут учиться на собственном опыте. Их точка зрения аффект как информация предполагает, что «действия, которые мы предпринимаем, в значительной степени определяются информацией, передаваемой нашим эмоциональным опытом. Чтобы иметь возможность регулировать свою мотивацию, утверждают они, вы должны уметь "Ожидайте, переживайте и запоминайте положительный эффект" Если вы не можете этого сделать, то события, которых вы с нетерпением ждете и помните, потеряют способность увеличивать ваше счастье.

Счастливые люди

Тенденция зацикливаться на негативе при представлении будущего или воспоминании о прошлом, как Данн и др. указать, является признаком депрессии. Используя сдерживающую оценку своего опыта, вы почувствуете меньше гедонистического удовольствия, которое придает жизни столько изюминки. Пока вы находитесь в процессе приятного переживания, если у вас возникают эти мысли, вы обязательно упустите все хорошее, что на самом деле происходит с вами на законных основаниях.

В двух исследованиях студентов бакалавриата психологи из Эксетера сравнивали влияние воспоминаний о прошлом событии и его ожидания в будущем с помощью инструкций усиливающих или смягчающих. Усиливающие инструкции поощряли положительное настроение, говоря участникам думать о своих положительных чувствах, как о начале хороших событий, о том, как вы реализуете свой потенциал и как вы счастливы. В условиях подавления участникам было предложено подумать о том, почему возникают чувства позитива, слишком хороши, чтобы длиться долго, почему вы не заслуживаете этих положительных эмоций и что может пойти не так, как следует из-за этих положительных переживаний.

Как и ожидали авторы, участники испытали более сильное чувство печали после смягчающих инструкций, даже несмотря на то, что события, которые они ожидали или вспоминали, были по своей сути положительными. Инструкции по усилению положительных эмоций не повлияли на чувство счастья участников. Другими словами, приказ человеку думать о позитиве имеет меньшее влияние, чем указание человеку не думать о негативном. Фактически, как показывает более подробный анализ результатов, кажется, что смягчающие инструкции на самом деле преувеличивают любые сдерживающие оценки, которые люди обычно делают в отношении своего жизненного опыта.

Итак, давайте посмотрим, в чем состоят эти сдерживающие оценки. В дополнительной статье авторы показывают, какие именно мысли заставляют людей сосредотачиваться на негативе, размышляя о своем опыте вперед или назад. Посмотрите, насколько вы согласны с этими 7 утверждениями в отношении того, как вы относитесь к позитивному событию в своей жизни:

1. Вы думаете о вещах, которые могут пойти не так.

2. Вы думаете: "Я этого не заслуживаю".

3. Вы думаете: "Моя полоса удач скоро закончится".

4. Вы напоминаете себе, что эти чувства не продлятся долго.

5. Вы думаете о вещах, которые у вас не пошли хорошо.

6. Вы думаете о том, как сложно сконцентрироваться.

7. Вы думаете: "Люди подумают, что я хвастаюсь".

Если вы больше согласны, чем не согласны с этими утверждениями, это означает, что вам будет трудно найти радость в своем опыте. Как сообщает Dunn et al. Исследование показало, что эти мысли не только ухудшают ваши воспоминания о прошлом. Когда вы вынашиваете эти мысли при планировании такого мероприятия, как отпуск, вечеринка или ночь в городе, вы настраиваете себя на то, чтобы позволить своим мыслям блуждать в пессимистическом направлении. По словам авторов, если человек занимается сдерживающими оценками, то воспоминание о положительном воспоминании и ожидание положительного будущего события превращается в активную индукцию отрицательного настроения (а не просто в менее эффективную индукцию положительного настроения). Когда оно активизируется, становится трудно избежать индукции негативного настроения.

Британские открытия имеют интересное значение для лечения людей с депрессивным расстройством. Если вы пытаетесь побудить этих людей сосредоточиться на позитиве, ваши усилия по борьбе с чувством печали будут либо неэффективными, либо, возможно, даже приведут к обратным результатам. Вместо этого вам повезет, если они узнают, а затем попытаются уменьшить те мысли, которые, скорее всего, сглазили бы их счастье.

Мы не знаем, почему люди, которые придерживаются отрицательного прогноза или вспоминают, позволяют своим сдерживающим оценкам взять верх. Возможно, вы планируете отпуск только для некоторых, но не для всей своей семьи, или, возможно, вас немного беспокоит, что вы не можете позволить себе такие расходы. Чувство вины за то, что вы наслаждаетесь этими обстоятельствами, может превратить позитивное ожидание в негативное. Точно так же воспоминания об опыте, в котором вы повеселились, но не всем остальным, могут запустить насос вины.

Удовлетворение вашего повседневного опыта предполагает получение от него максимальной отдачи как до, так и после того, как они происходят. Научившись избегать ловушки сглаза, вам будет намного приятнее.

Источник: 1 Минута