Трьох медиків Харківщини нагородили орденами «За мужність»

Президент України Володимир Зеленський нагородив медичних працівників Харківської області орденами «За мужність».

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

За значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників орденами «За мужність» III ступеня нагороджені:

Олег Борщов – фельдшер Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;Дмитро Панчешний – фельдшера відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;Єгор Сівков — молодший медичний брат відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

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