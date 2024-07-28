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Трьох медиків Харківщини нагородили орденами «За мужність»

Трьох медиків Харківщини нагородили орденами «За мужність»

Президент України Володимир Зеленський нагородив медичних працівників Харківської області орденами «За мужність».

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави.

За значний особистий внесок у розвиток системи охорони здоров’я, надання кваліфікованої медичної допомоги і рятування життя людей в умовах воєнного стану, сумлінне виконання професійного обов’язку та з нагоди Дня медичних працівників орденами «За мужність» III ступеня нагороджені:

Олег Борщов – фельдшер Куп’янського відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;Дмитро Панчешний – фельдшера відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф»;Єгор Сівков — молодший медичний брат відділення екстреної (невідкладної) медичної допомоги КНП ХОР «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф».

Агентство Телевидения Новости

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