В Европе количество заболевших коронавирусом превысило сто миллионов

С начала пандемии количество случаев заражения коронавирусом на территории Европы превысило сто миллионов.

Об этом пишет Немецкая волна.

«В 52 странах и регионах от Атлантического побережья до Азербайджана и России по состоянию на вечер субботы, 1 января, зарегистрировали 100 074 753 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Это составляет более трети от 288 279 803 случаев заражения ковидом во всем мире с начала пандемии в конце 2019 года.

Только за последние семь дней в европейском регионе выявили более 4,9 млн случаев заражения – на 59% больше, чем за предыдущую неделю.

В течение недели новые максимумы инфицирования были зафиксированы в 17 из 52 европейских стран и регионов.

Франция, например, на прошлой неделе сообщила о более чем миллионе новых случаев заболевания, что составляет почти 10% процентов всех выявленных случаев заражения COVID-19 с начала пандемии.

В то же время, количество смертей от последствий коронавируса в Европе, наоборот, снижается. На прошлой неделе за день умирали в среднем 3413 инфицированных COVID-19, что на 7% меньше, чем на прошлой неделе.

Уровень вакцинации против коронавируса в Европе несколько выше среднемирового. 65% европейцев сделали хотя бы одну прививку, а 61% полностью вакцинированы. В общемировом масштабе эти показатели составляют 58 и 49 процентов соответственно.

Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине будет расти со второй половины января и достигнет пика в середине февраля.

Источник: Левый Берег

Агентство Телевидения Новости