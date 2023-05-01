В Харкові мешканець з Донецька залишив пацієнтів лікарні без кисню

Сьогодні близько 11 години дня співробітники роти Управління поліції охорони в Харківській області затримали чоловіка, який своїми протиправними діями створив загрозу життю та здоров’ю пацієнтам інфекційної лікарні.

Під час патрулювання Немишлянського району міста Харкова до групи реагування поліції охорони звернувся співробітник місцевої лікарні. Він повідомив, що побачив на території медичного закладу підозрілого чоловіка, який метушився біля кисневої підстанції. Негайно прибувши на місце події поліцейські охорони затримали громадянина, який пошкодив електричний кабель, знеструмивши тим самим підстанцію лікарні та повністю зупинивши подачу кисню.

40-річного уродженця Донецької області передали слідчо-оперативній групі відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости