В Харкові – ще один випадок ботулізму, цього разу в Холодногірському районі

Як повідомили у Головному управлінні Держпродспоживслужби у Харківській області, захворювання виявили у 41-річного мешканця Холодногірського району. 10 липня його госпіталізували до реанімаційного відділення Обласної інфекційної лікарні у стані середньої тяжкості. Через п’ять днів хворого перевели до звичайної палати для подальшого лікування.

Ймовірно, ботулізм викликав непатраний в’ялений карась, якого батько постраждалого придбав на торговому майданчику ТОВ «ТАУЕРС» на вулиці Полтавський Шлях, 147. Після фіксації нагоди фахівці Держпродспоживслужби терміново провели позапланову перевірку підприємства, яке здійснювало реалізацію зазначеної продукції. У ході перевірки виявили численні порушення чинного законодавства, що стало підставою для припинення діяльності щодо обігу рибної продукції на цьому об’єкті. Згідно з матеріалами перевірки порушено кримінальне провадження.

Тому харків’ян закликають не купувати харчові продукти на стихійних ринках, відмовитися від вживання продуктів, які не пройшли термічної обробки, зокрема сирих яєць, карпачо, тартару, суші, ролів, недоторканої копченої або в’яленої річної риби тощо. Також містянам рекомендують купатися тільки в чистих водоймах, ретельно мити свіжі овочі та фрукти, підтримувати чистоту на кухні, зберігати їжу при безпечній температурі та дотримуватись інших запобіжних заходів та профілактики харчових отруєнь, гострих кишкових інфекцій та ботулізму.

Агентство Телевидения Новости