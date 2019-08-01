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В Харькове и области проверили источники: более сорока процентов образцов не соответствуют нормам

Покупать воду дорого, говорят харьковчане, и вкус воды из источников лучше. На ней готовят и употребляют сырой. Признаются - воду проверяют только на вкус. Если вкусная - то вредных примесей нет.

Валентина, харьковчанка

Нет, я не покупаю, я только хожу к источнику, я, можно сказать, каждый день сюда езжу, потому что пенсия очень маленькая, купить я не могу… На хлеб хватает, на квартиру, в вот воду - я только тут беру.

Александр, харьковчанин

Покупная - кислая, консервантов много, а эта – более-менее, я каждый день хожу

Однако в харьковском лабораторном центре утверждают: вкус - это не показатель. С начала года в городе и области проверили более двух тысяч образцов с нецентрализованных источников. Более сорока процентов не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам.

Неля Новицкая, зав.отделом организации санитарно-гигенических исследований

Там понаднормативний вміст солей загальної жорсткості, сульфатів, хлоридів, не відповідає ця вода вимогам по загальній жорсткості у зв’язку із перевищеним вмістом солей, а також знаходяться там в перевищених кількостіях речовини, які містять азот - це аміак, нітріти і нітрати

Неля Новицкая говорит: проблема нитратов - это проблема вообще нашего региона. В первую очередь, это связано с природными гидрогеологическими условиями. Во-вторых, повышенная антропогенная нагрузка на подземные воды, то есть - отходы человеческой и животной жизнедеятельности, попадающие в грунт. Специалист уверяет - для взрослых нитраты не очень вредны.

Неля Новицкая, зав.отделом организации санитарно-гигенических исследований

Потрапивши в організм, вони з часом із організму виводяться і не накопичуються. Якщо дитинка маленька або людина хвора, то у малих дітей відсутній фермент, який перетворює медгемоглобін, який утворюється внаслідок вживання нітратів, тобто він не утворюється в організмі, не переносить кисень

Чтобы уберечься от отравления нитратами, специалист советует покупать воду бутилированную или набирать в автоматах.

Однако если пользоваться все-таки ключевой - лучше ее кипятить.

Агентство Телевидения Новости

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