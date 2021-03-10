В Харькове началась бесплатная вакцинация домашних животных от бешенства

Как сообщили в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, в этом году вакцинация началась 9 марта и продлится до 27 апреля. На протяжении полутора месяцев специалисты будут вакцинировать домашних животных, живущих в высотных домах. После этого, в мае, когда потеплеет, перейдут к вакцинации питомцев жителей частного сектора. Сейчас медицинская процедура проводится на базе 66-ти участков КП «Жилкомсервис». Вакцинация животных проводится бесплатно, взимается только стоимость справки о прививке (5 грн.), которую выдает ветеринарный врач.

Как отметила врач участковой государственной лечебницы ветеринарной медицины №4 Анастасия Юхно, в первый день вакцинации на участке №4 КП «Жилкомсервис» (ул. Валентиновская, 18) прививки были сделаны 30 животным. В течение двух недель у них будет вырабатываться иммунитет, который будет действовать на протяжении 11 месяцев.

«Ежегодно весной мы проводим плановую вакцинацию от бешенства. При этом прививаться могут как домашние животные, так и бездомные. Например, если во дворе живут коты или собаки, которых подкармливают жильцы дома, то они также могут обратиться на участки за помощью. Важно, чтобы люди понимали, что бешенство - это смертельно опасное заболевание как для животных, так и для людей, и единственным надежным способом защиты от него является регулярная своевременная вакцинация», - подчеркнула ветеринар.

Напомним, что вакцинация проводится для питомцев владельцев, проживающих в домах коммунальной формы собственности. Информационные объявления о дате, месте и времени проведения вакцинации размещены на досках объявлений в жилых домах. В случае отсутствия объявления владельцы могут обратиться за информацией по телефонам: (057) 760-72-93; (0572) 52-51-00; (057) 775-30-80; (067) 920-79-04.

Владельцы домашних животных, проживающие в домах ОСМД, ЖСК, ведомственных домах и общежитиях, могут обращаться за информацией в ближайший участок КП «Жилкомсервис» или по телефону: (057) 760-72-93.

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