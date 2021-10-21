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В Харькове за сутки: больше 1300 заболевших и 34 умерших
В Харькове и области за сутки зарегистрированы 1319 новых случаев заболевания коронавирусом, 34 человека умерли.
Днем ранее диагноз «коронавирус» в Харьковской области подтвердили в 1242 случаях и было зафиксировано 32 летальных исхода.
По данным ХОГА, большинство заболевших (1004 человека) – жители Харькова. 62 заболевших – в Харьковском районе, 91 – в Лозовском, 82 – в Изюмском, 48 – в Чугуевском, 15 – в Богодуховском, 12 – в Купянском и 5 – в Красноградском районах.
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